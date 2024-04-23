房市／竹科旁公辦都更招商！信義房屋：為精華區再添產業動能

台北額滿國中出爐！一表看學區房價　文山爸媽最輕鬆：5字頭入住

▲位在文山區的政大附中國中部是台北市26所額滿國中之一，房價5字頭可入住。（圖／翻攝Google評價）
▲位在文山區的政大附中國中部是台北市26所額滿國中之一，房價5字頭可入住。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

望子成龍、成鳳為家長天性，房仲業者根據台北市政府教育局、台北地政雲資料，彙整113學年度額滿國中周邊房價。資料顯示，北市最貴明星國中學區宅為金華國中，而政大附中國中部則以5字頭價位榮登「最親民學區宅」。住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，明星學校為保障學習環境，對招生人數均有控管，「現代孟母」需多加留意各校設籍日期、入校審查規定。

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最低最高差一倍，大安榮膺滿額王

住商機構彙整台北地政雲資料，比較北市113學年度額滿國中周邊一公里2023年平均交易行情。觀察數據，北市12個行政區中，以大安區入選7所學校最多，且房價排行前三的國中，都位處此區，徐佳馨分析，大安區為北市正蛋黃區，捷運與商圈機能俱全，又有聯合醫院仁愛院區、國泰綜合醫院等重要醫療院所，地段精華程度無庸置疑，素有北市「天龍國」之稱，區域若為明星學區，周邊房價自然高居難下。

另外，比較各額滿國中周邊房價，價位最高的學區宅由大安區金華國中拿下，周邊平均成交單價118.9萬元，穩居北市冠軍，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，金華國中位處大安森林公園第一排，屬高總價住宅聚落，周邊巷弄內屋齡約10年左右的成屋，成交價位站穩150~160萬元以上，若為面公園景觀的新成屋，更有不少站上「200萬元俱樂部」的社區，在地段優勢之下，加上又有金華國中、金華國小、新生國小等明星學區加持，讓區域價位有相當支撐力道。 

▲台北市26所額滿國中周邊房價。（圖／住商機構提供）
▲台北市26所額滿國中周邊房價。（圖／住商機構提供）
至於房價對父母最友善的明星學區宅，則是位於文山區的政大附中國中部，該校2023年平均房價僅約每坪58.9萬元，僅是金華國中的二分之一價格，賴志昶指出，該校屬「木柵區第二期市地重劃區」，需至指南路二段才有基本商圈機能，若要搭乘捷運，需經貓空纜車才能抵達，整體雖說住宅環境清幽且綠意盎然，但生活便利性較不佳，也因此房價親民不少，成為許多年輕買家心頭好。

龍年新生多，設籍條件不輕忽

賴志昶表示，113學年度由於龍年效應，新生較往年多，額滿國中也創下近年新高。提醒望子成龍、成鳳的家長，需注意各校不同的最後設籍日期；而已有學籍但需改分發的學生家長，需持相關證明文件於4月26日至5月2日期間至各國中辦理入學資格審查；至於就讀芳和實中、民族實中、濱江實中及西湖實中等4所額滿實驗學校的學生家長，需留意入學方式依各校入學簡章辦理。
 

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