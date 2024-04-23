影／Jamal Murray超神絕殺！丹佛全城沸騰　湖人領先20分無用

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金塊在第四節一度落後19分，不過靠著眾將努力追分，包括Nikola Jokic、Michael Porter Jr.等人都有貢獻，其中後衛Jamal Murray更是即時回神，拯救了本場比賽。
此戰終場前一分鐘左右，Murray先是把握住追平2罰，隨後關鍵時刻LeBron James外圍三分球沒進，這時候金塊隊選擇不喊暫停，相信球員的發揮，終場前Jamal Murray選擇自己單打，他也把握住拉開空間單打Anthony Davis的機會，靠著一記中距離後仰跳投，順利完成絕殺，幫助金塊氣走湖人，系列賽取得2:0領先。
本場比賽湖人方面主戰中鋒Anthony Davis繳出32分11籃板的數據，D'Angelo Russell3分球11投7中砍下23分，「詹皇」LeBron James則是攻下24分12助攻8籃板。
金塊方面Nikola Jokic上演繳出27分20籃板10助攻的大三元，Michael Porter Jr.攻下22分9籃板，Jamal Murray得到20分外帶5助攻3籃板，並順利投進致勝球，是本場比賽金塊獲勝最大功臣。
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