不急！湖人對金塊9連敗　詹皇：我一點也不驚慌，你問錯人了

影／Jamal Murray超神絕殺！丹佛全城沸騰　湖人領先20分無用

▲丹佛金塊當家主控Jamal Murray投進致勝三分球，賽後與隊友興奮慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊當家主控Jamal Murray投進致勝三分球，賽後與隊友興奮慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA首輪季後賽今（23）日丹佛金塊在主場續戰洛杉磯湖人，儘管湖人一度握有20分領先優勢，但金塊不愧是身為衛冕軍，在第四節開始急起直追，前三節表現不佳的Jamal Murray末節跳了出來，其中更投進致勝的中距離絕殺，幫助金塊在主場以101:99擊敗湖人，系列賽取得2:0領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金塊在第四節一度落後19分，不過靠著眾將努力追分，包括Nikola Jokic、Michael Porter Jr.等人都有貢獻，其中後衛Jamal Murray更是即時回神，拯救了本場比賽。

此戰終場前一分鐘左右，Murray先是把握住追平2罰，隨後關鍵時刻LeBron James外圍三分球沒進，這時候金塊隊選擇不喊暫停，相信球員的發揮，終場前Jamal Murray選擇自己單打，他也把握住拉開空間單打Anthony Davis的機會，靠著一記中距離後仰跳投，順利完成絕殺，幫助金塊氣走湖人，系列賽取得2:0領先。

本場比賽湖人方面主戰中鋒Anthony Davis繳出32分11籃板的數據，D'Angelo Russell3分球11投7中砍下23分，「詹皇」LeBron James則是攻下24分12助攻8籃板。

金塊方面Nikola Jokic上演繳出27分20籃板10助攻的大三元，Michael Porter Jr.攻下22分9籃板，Jamal Murray得到20分外帶5助攻3籃板，並順利投進致勝球，是本場比賽金塊獲勝最大功臣。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

DiVincenzo砍進關鍵3分！尼克104:101逆轉76人　NBA季後賽2連勝

NBA季後賽／Mitchell半場砍19分！騎士96：86退魔術 系列賽二連勝

NBA季後賽／雷霆Holmgren首秀繳超猛數據　近30年只有歐尼爾做到

NBA季後賽／強者恆強！G1高種子全贏　首輪下剋上戲碼恐不復見

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞