Jamal Murray中距離絕殺湖人！金塊101:99大逆轉　系列賽2:0領先

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AD在首節就拿下10分5籃板，而上一場三分球9投1中的D'Angelo Russell在首節3分球3投3中，命中率百分百，而金塊方面Nikola Jokic兩分球命中率百分百，首節就砍下「雙十」，第一節結束湖人28:24領先金塊。
第2節AD和D'Angelo Russell持續火燙，AD半場12投11中就已經砍下24分6籃板，而D'Angelo Russell在第二節三分球4投3中，半場拿下18分，反觀Jokić在第2節只拿下2分，半場結束湖人以59:44領先金塊。
第3節金塊回神，靠著Michael Porter Jr.以及Nikola Jokić的發揮，加上湖人進攻熄火，金塊在第3節打出21:19，將20分的落後追到僅剩10分差。
第4節金塊持續吹分，開局打出8:3的攻勢，將落後縮小至5分差，但LeBron James連續砍進2顆三分球，再度將比分拉開，隨後雙方一路拉鋸，在最後讀秒階段雙方99:99平手，Jamel Murray突破禁區後，中距離出手得分，絕殺湖人，終場金塊比101:99擊敗湖人
本場比賽湖人AD繳出32分11籃板的數據，D'Angelo Russell三分球11投7中、砍23分，LeBron James得到24分12助攻8籃板。
金塊方面Nikola Jokić繳出27分20籃板10助攻的超級大三元數據；Michael Porter Jr.得到22分9籃板；Jamal Murray砍下20分，外帶5助攻3籃板。
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