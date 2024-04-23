不急！湖人對金塊9連敗　詹皇：我一點也不驚慌，你問錯人了

Jamal Murray中距離絕殺湖人！金塊101:99大逆轉　系列賽2:0領先

▲NBA首輪季後賽第2戰，最後讀秒階段Jamal Murray中距離絕殺湖人，終場金塊以101:99擊敗湖人，奪下系列賽第2勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA首輪季後賽第2戰，最後讀秒階段Jamal Murray中距離絕殺湖人，終場金塊以101:99擊敗湖人，奪下系列賽第2勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA美國職籃季後賽，洛杉磯湖人今（23）日迎來對陣丹佛金塊系列賽第2戰，此役湖人明星大前鋒Anthony Davis繳出32分11籃板，D'Angelo Russell3分球11投7中、砍23分，在第3節一度領先金塊來到20分。但金塊在下半場開啟追分模式，Nikola Jokic繳出27分20籃板10助攻的大三元，金塊在第4節靠著Michael Porter Jr.的三分球，追平比分，最後讀秒階段Jamal Murray中距離絕殺湖人，終場金塊以101：99擊敗湖人，奪下系列賽第2勝，以2：0領先前往洛杉磯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
AD在首節就拿下10分5籃板，而上一場三分球9投1中的D'Angelo Russell在首節3分球3投3中，命中率百分百，而金塊方面Nikola Jokic兩分球命中率百分百，首節就砍下「雙十」，第一節結束湖人28:24領先金塊。

第2節AD和D'Angelo Russell持續火燙，AD半場12投11中就已經砍下24分6籃板，而D'Angelo Russell在第二節三分球4投3中，半場拿下18分，反觀Jokić在第2節只拿下2分，半場結束湖人以59:44領先金塊。

第3節金塊回神，靠著Michael Porter Jr.以及Nikola Jokić的發揮，加上湖人進攻熄火，金塊在第3節打出21:19，將20分的落後追到僅剩10分差。

第4節金塊持續吹分，開局打出8:3的攻勢，將落後縮小至5分差，但LeBron James連續砍進2顆三分球，再度將比分拉開，隨後雙方一路拉鋸，在最後讀秒階段雙方99:99平手，Jamel Murray突破禁區後，中距離出手得分，絕殺湖人，終場金塊比101:99擊敗湖人

本場比賽湖人AD繳出32分11籃板的數據，D'Angelo Russell三分球11投7中、砍23分，LeBron James得到24分12助攻8籃板。

金塊方面Nikola Jokić繳出27分20籃板10助攻的超級大三元數據；Michael Porter Jr.得到22分9籃板；Jamal Murray砍下20分，外帶5助攻3籃板。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

湖人出局不影響Darvin Ham帥位？美媒：錢的因素加上高管不願扛責

Draymond Green揭湖人「底牌」！對Jokic已無辦法　Ham不應該藏招

不急！湖人對金塊9連敗　詹皇：我一點也不驚慌，你問錯人了

快評／Jamal Murray神奇絕殺　讓湖人掐住「蛇頭」的計畫功虧一簣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞