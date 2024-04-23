季後賽史上僅4人達成20+20+10大三元 「小丑」Jokic個人完成4次
NBA美國職籃季後賽，丹佛金塊今（23）日對上洛杉磯湖人，最終靠著Jamal Murray的中距離絕殺，終場以101:99逆轉贏球，而「小丑」Nikola Jokic本場比賽砍下27分20籃板10助攻的超狂大三元，在NBA季後賽歷史上僅有4人完成20分+20籃板+10助攻的大三元，但Jokic一個人就完成4次。
記者吳政紘/綜合報導
除了Nikola Jokic外，在NBA季後賽歷史上僅有4人完成20分+20籃板+10助攻的大三元，分別是Kareem Abdul-Jabbar、Dave Cowens、Tim Ducan以及Kevin Garnett，而Nikola Jokic一人就完成了4次「20分+20籃板+10助攻」的大三元，表現只能用狂來形容。
此外Nikola Jokic在本場比賽就完成雙十表現，根據統計Nikola Jokić是在1996-97賽季以來，唯一一位能夠在季後賽單節拿下最多次雙十的球員。
Nikola Jokic在本場比賽出賽41分鐘，繳出16投9中27分20籃板10助攻，是金塊能夠在今天對上湖人的比賽中，克服20分落後並逆轉比賽的另一大功臣。
賽後Nikola Jokic在接受訪時表示：「今天這場比賽的團隊效應很完美，觀眾的氛圍也很棒，他們一直相信我們能夠取勝，很感謝他們。」
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