Jamal Murray關鍵罰球是「體毛哨」？湖人主帥不挑戰　賽後被痛批

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此役Jamal Murray在雙方99：99平手的情況下完成壓哨絕殺，但在前面金塊也打出了許多關鍵回合，包括Michael Porter Jr.的追平三分球，Murray的罰球以及中距離跳投，還有Nikola Jokic的三分打。
比賽最後57.1秒Murray切入製造LeBron James的犯規，一些人認為這個判決有些爭議，因為在碰撞上比較輕微，被認為是如今頂尖比賽分析師的Jason Timpf、同時也是湖人球迷，他對此判決相當不滿。
「我不敢相信Darvin Ham沒有挑戰Jamal Murray的那次碰撞犯規，考慮到今晚大家都在說『輕微接觸』，那個球有很大的機會被改判。」Timpf在個人X上如此寫道。
另外，Timpf認為不應該再說哨音偏湖人了，他顯然不認為今晚的吹罰湖人有所達利。這一季的例行賽，湖人和對手的罰球差距多達「+507」，上一場他們和金塊的罰球差距也很大，這一場則是金塊以17：13佔優。
湖人今晚打得非常出色，但仍然輸球，最怕的就是團隊士氣崩盤，Ham賽後鼓勵球隊：「我們要牢記現在的感覺，然後回到洛杉磯，然後在第3場比賽中以牙還牙，讓金塊感受同樣的感覺。」
對於這場比賽的判決，Ham認為確實有些哨音對湖人不利，有些動作裁判沒有想哨，但他拒絕以此作為輸球藉口，「無論哨聲有沒有響，你都必須要走上球場，然後做好準備。」
金塊在此役逆轉贏球後，面對湖人已經取得10連勝，其中5次為上半場落後，下半場逆轉取勝（2023年西區決賽G2、G4，今年例行賽G3，今年首輪G1、G2）。
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