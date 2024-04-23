AD第四節神隱0分1籃板！體能問題浮現 守不住Murray絕殺湖迷心碎
NBA季後賽西區洛杉磯湖人今（23）日在客場以99：101不敵衛冕冠軍丹佛金塊，目前湖人在系列賽處於2敗落後。本場比賽，金塊的Jamal Murray投進中距離絕殺球，讓「詹皇」LeBron James和「濃眉」Anthony Davis的努力付之東流，其中AD在末節貢獻0分，僅抓下1籃板，也沒能守住Murray的最後一擊，這樣的輸球方式，讓湖人官方X寫下「心碎」。
記者路皓惟/綜合報導
剛開賽Davis與金塊「小丑」Nikola Jokic還算是勢均力敵，Jokic首節就拿下10分，並抓下10個籃板，而AD繳出10分5籃板1助攻和1阻攻。次節Davis直接碾壓，半場貢獻24分6籃板2助攻1抄截和2火鍋，帶領湖人以15分領先進入中場休息。
然而，第三節Davis的體能問題開始浮現，對位Jokic的防守也開始力不從心，中距離投籃手感降溫，湖人主帥Darvin Ham不得不將他提早換下場休息，AD在第三節只打9分鐘。
決勝節AD在比賽剩餘9分55秒回到場上，但金塊一波8：3攻勢，將分差縮小到5分，而Davis僅出手一次未能命中，抓下一個籃板，防守也擋不住Jokic。作為湖人防守核心，Davis最後關頭未能成功擋下Murray的絕殺，讓湖人最終遭到逆轉。
本賽季Davis出場紀錄已經創近年新高，不僅要扛進攻，也要防守，可說是體能消耗最大的球員，AD在G1上陣45分鐘，G2也打了39分鐘，如何讓Davis在有限的體能之下，發揮出最大的優勢，對湖人能否贏球的影響極大。
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