尼克2連勝76人！季後賽取得2勝領先已是11年前 全力衝擊東區冠軍
NBA美國職籃季後賽，紐約尼克今（23）日靠著Donte DiVincenzo在第四節讀秒階段砍進關鍵三分彈，終場以104：101逆轉擊敗76人，在系列賽取得2勝領先，而上一次尼克在季後賽取得2：0領先，已經追溯到2013年季後賽，當年尼克在季後賽首輪碰上塞爾提克，該系列賽最終尼克以4:2擊敗綠衫軍，晉級第2輪。
記者吳政紘/綜合報導
2012-13賽季，紐約尼克以54勝28敗拿下東區第2，在季後賽首輪對上東區第7的塞爾提克，尼克在前3場比賽拿下勝利，而塞爾提克連追2場，但尼克在第6場以88比80拿下勝利，晉級第2輪對上溜馬，但最終尼克在第2輪以2:4不敵溜馬，遭到淘汰。
今年尼克全員皆兵，雖今（23）日Jalen Brunson手感不佳，全場29投僅8中，但Josh Hart、Donte DiVincenzo、Isaiah Hartenstein等人都跳出來，其中Donte DiVincenzo全場10投5中砍下19分，更在末節讀秒階段投進關鍵3分。
相隔11年尼克再度於季後賽取得2:0領先，今年尼克的陣容相比前幾年來說完整不少，在季後賽開打前也被看好是奪下東區冠軍的熱門之一。
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