花蓮「統帥大樓」連2震垮了！最慘屋主1月才花738買房　還有貸款

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屋齡27年的「統帥大樓」樓高10層樓，為住商用華廈，有套房與2~3房型。其最新一筆實價登錄交易是在今年1月22日，9樓32坪3房戶成交價為738萬元，換算一坪單價為22.9萬元。未料買不到3個月，就得面臨房子被震垮的噩耗。
在地房仲表示，物件位在花蓮市蛋黃區，金三角商圈（中正路、中山路與中華路）就在附近，生活機能發達，多為自住客。根據《樂居網》資料顯示，花蓮縣近年房價漲幅將近6%，近一年成交均單價為23.53萬元，新屋成交價為一坪27.16萬元。
若是簽約買房後不久就發生大地震，房屋到處是裂痕該怎麼辦？能解約嗎？住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，這是尷尬期，只能就解約或是減少價金進行協議，很難無償直接解約。
如果買預售屋且尚在施工期間，消基會房屋委員會委員陳明遠則提醒，依「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第24條，不可抗力因素處理，如因天災、地變、政府法令變更或不可抗力之事由，致本契約房屋不能繼續興建時，雙方同意解約。解約時賣方應將所收價款按法定利息計算退還買方。
地震受災戶租金補貼、住宅修繕補助一次看
此外，地震受災戶在災害救助金部分，各縣市政府提供「安遷救助」，每戶每人2萬元，以5人為限，另有住屋（財務）損毀救助，每戶1萬5000元至2萬元，注意得在災害發生後3個月內提出申請。
住宅修建補助、租金補貼部分，根據「花蓮縣政府 - 0403震災受災戶租金補貼方案」，地震發生時實際居住於紅黃單建築物之住戶，依實際居住人口數，每月補貼租金8千元~1萬8千元，房屋所有權人最長補貼2年、非所有權人最長1年。紅黃單建物可申請耐震弱層補強補助，集合住宅每件最高450萬元、單一透天住宅每件最高50萬元。
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