特企／壓力大睡不好怎麼辦？床墊業者推香氛活動　助入睡改善失眠

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對於有失眠困擾的民眾，可以參考以下3個方式，幫助自己更快進入休眠模式。
1.將壓力因素隔絕在臥室之外，養成固定作息
不希望壓力影響到睡眠，應該盡量避免將臥室或是床當成居家辦公的場所，且除了晚上固定的就寢時間外，白天不要待在床上，讓身體養成一上床就準備進入休息狀態的習慣。
2.放鬆身心的睡前儀式
養成每天睡覺前15-20分鐘進行睡前儀式的習慣，選擇較緩和的活動如泡熱水澡、拉筋、冥想等，除了可以放鬆心情、舒緩壓力外，同時固定的睡前儀式也是在提醒大腦「該準備睡覺了！」，讓身體自然而然進入準備睡眠的狀態。
需要注意的是，雖然滑手機瀏覽社群是現代人習以為常的休閒娛樂，但睡前接觸電子產品會影響睡眠品質，所以睡前應該避免使用手機。
3.營造放鬆舒眠的環境
臥室內盡量降低會影響入睡的光源、噪音，室內溫度維持在18-22度之間，能讓人更快更好地入眠。除此之外也能搭配白噪音，幫助睡眠；不排斥香味的人還可以使用香氛，幫助身心更加放鬆。
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