肯德基送整盒蛋撻！母親節炸雞桶殺6折　拚必勝客「壽星最大盒」

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肯德基母親節指定炸雞桶餐預購限定下殺6折，「媽咪520餐」爽吃「6塊咔啦脆雞＋原味蛋撻禮盒(6入)＋莫札瑞拉起司球＋4塊上校雞塊＋雙色轉轉球」520元，「親子同萌餐」大啖「8塊咔啦脆雞＋雙色蛋撻禮盒＋超蝦點心拼盤」680元；即日起至4月29日，在PK APP預購任一母親節桶餐加碼送原味蛋撻乙顆。而且即日起至5月12日，提前一天網路訂餐不只滿399元就能免運費，預購還可享消費滿額優惠，滿800元就免費送「原味蛋撻禮盒」兌換券(6入)、滿1600元加碼再送「原味蛋撻」乙盒。
現在等不及也有肯德基優惠代碼「50390」，在家爽爽叫外送就能爽吃「咔啦脆雞(辣) x 4＋上校雞塊4塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(中) x 2」只要399元（原價744元），等同於下殺54折優惠、近半價開吃；另組優惠代碼「40558」，兩人分享「5塊炸雞＋2顆蛋撻＋2杯飲料」特價305元，對比原價501元、現省196元。
📌必勝客首創慶生「壽星最大盒」！爽吃披薩、蛋糕、拼盤
必勝客披薩也玩疊疊樂！首創「壽星最大盒」一次爽吃披薩、蛋糕、拼盤，由曾獲台灣金點設計獎的設計師陳青琳，打造外觀一體成形的造型手提盒，澎湃三層好料裝有2個經典口味比薩（外帶為2個大比薩、外送為1大1小比薩），搭配1個巴斯克蛋糕、1個副食拼盤，母親節限定的明太子生蠔干貝披薩、聯名萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕，都能一次提走幫慶生。
母親節除了期間限定豪華口味披薩，還祭出優惠套餐加碼慶祝，即日起至5月3日「母親節小早鳥套餐」開吃「明太子生蠔干貝大披薩＋黃金雞軟骨＋德國芝心腸(6條)＋麻糬QQ球(巧克力)＋1.25L可樂」888元起；「母親節貼心送」放有「大披薩＋歡聚拼盤＋6入冰藏起司塔」附贈品康乃馨與背帶只要999元起，還用特殊母親節外盒包裝送到家，售完為止；即日起5月27日還有1259元起「人氣媽媽套餐」，早鳥優惠還加碼送1.25L可樂。