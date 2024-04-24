LINE免費貼圖19組！地震報平安用這款　免加好友「一鍵打包下載」

桃園人衝！壽司郎「鮭魚20元」八德開幕現折40　新菜爽吃麻辣3貫

▲台灣壽司郎桃園八德置地店4月30日開幕，大放送「生鮭魚2+1」60元優惠，爽吃「每貫鮭魚20元」，消費滿額還現折40元再送萌抱壽司資料夾！全台開吃「大飽口福」新菜推薦「麻辣3貫」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣壽司郎桃園八德置地店4月30日開幕，大放送「生鮭魚2+1」60元優惠，爽吃「每貫鮭魚20元」，消費滿額還現折40元再送萌抱壽司資料夾！全台開吃「大飽口福」新菜推薦「麻辣3貫」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

桃園八德人衝了！台灣壽司郎將在置地生活廣場開出「壽司郎桃園八德置地店」，4月30日開幕試營運，大放送「生鮭魚2+1」60元優惠，等於鮭魚「每貫只要20元」就爽吃，還有地中海黑鮪魚中腹也只要40元通通銅板價，按讚粉絲團消費滿額「現折40元」、再送萌抱壽司開幕紀念限定款資料夾，月底省錢救荷包！今（24）日起全台壽司郎推出期間限定「大飽口福」食材疊疊樂，5款首次登場新菜推薦「麻辣3貫」、「松葉蟹海苔包」、「鮪魚3貫」都必吃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌桃園八德壽司郎開幕！鮭魚「每貫20元」
桃園人太幸福了吧，置地生活廣場即將迎接第5家台灣壽司郎！第41號店「壽司郎桃園八德置地店」將於4月30日試營運，開幕優惠推出2款特別迴轉壽司回饋，4月30日至5月6日連續7天，粉絲最愛的「生鮭魚2+1」只要60元，相當於「鮭魚每貫20元」太划算！5月7日至5月13日還有40元的「地中海黑鮪魚中腹」，通通銅板價爽吃，數量有限售完為止。

▲壽司郎「滿載而鮭」鮭魚季，多款「鮭魚一貫20元」。（圖／壽司郎提供）
▲桃園八德人迎接壽司郎！開幕鮭魚「每貫20元」爽吃。（圖／壽司郎提供）
📌消費滿額「現折40元」！加碼送萌抱壽司資料夾
壽司郎桃園八德置地店4月30日起，開幕試營運雙重優惠！單筆消費滿300元以上，參加Facebook按讚活動，就能免費獲得「萌抱壽司紀念限定款A4資料夾」乙個，數量有限送完為止。而且4月30日至5月6日，單筆消費滿300元並於結帳時主動出示FB按讚畫面，加碼再享「免費招待紅盤」，等同當場「現折40元」送好送滿。提醒大家，活動僅限內用，不適用外帶外送；折扣上限不得超過該桌用餐人數。
壽司郎桃園八德置地店 店鋪資訊
時間：4月30日～5月13日試營運12:00-21:00（最後點餐20:30），5月14日起⁣正式開幕11:00-22:00（最後點餐21:30） ⁣
地址：桃園市八德區介壽路一段728號1樓 置地生活廣場

▲壽司郎新菜「大飽口福」食材疊疊樂！必吃麻辣3貫、松葉蟹海苔包，全台今起期間限定開吃。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲壽司郎新菜「大飽口福」食材疊疊樂！必吃麻辣3貫、松葉蟹海苔包，全台今起期間限定開吃。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
📌全台新菜「大飽口福」食材疊疊樂！必吃麻辣3貫、松葉蟹海苔包
不是桃園人也別難過，台灣壽司郎疊疊樂又來了！即日起至5月12日全台推出「大飽口福」期間限定新菜，大推10款澎湃食材吃飽飽，其中竟有5款新菜首次登場，這檔最推薦「麻辣3貫」爽吃麻辣口味的赤蝦、炙烤鮭魚肚、花枝，相當於每貫才20元，巨量蟹肉的「松葉蟹海苔包」超猛，還有「鮪魚3貫」也來報到。

其他像是「豐盛甜蝦、雙倍豆皮烏龍麵、豐盛鮭魚卵海苔包、酥炸竹筴魚、特大蟹味棒天婦羅」，也都是壽司郎經典大份量菜色，甜點控記得鎖定「巧克力卡達甜蜜雙拼」，一次上架豪邁開吃，數量有限售完為止喔。

▲「爭鮮PLUS」台北開幕買一送一優惠。（圖／爭鮮提供）
▲爭鮮悄悄推出北海道厚鮮干貝「1+1」60元超殺優惠。（圖／爭鮮提供）
📌爭鮮：北海道厚鮮干貝「1+1」60元
即日起至4月30日平日週一至週五，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS內用限定，北海道厚鮮干貝「1+1」優惠只要60元（原價120），加量不加價，相當於半價就能爽吃干貝限時優惠，干貝控鎖定衝一波。


壽司郎內湖大潤發「開幕3大優惠」按讚送40元　聯名馬來貘也萌抱

壽司郎「迴轉台有熊貓」！連假爆賣5000隻　萌翻饕客：菜色不重要

星巴克13款「買一送一」咖啡飲品！3款「星冰樂半價」：總算等到

肯德基送整盒蛋撻！母親節炸雞桶殺6折　拚必勝客「壽星最大盒」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞