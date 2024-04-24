桃園人衝！壽司郎「鮭魚20元」八德開幕現折40　新菜爽吃麻辣3貫

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桃園人太幸福了吧，置地生活廣場即將迎接第5家台灣壽司郎！第41號店「壽司郎桃園八德置地店」將於4月30日試營運，開幕優惠推出2款特別迴轉壽司回饋，4月30日至5月6日連續7天，粉絲最愛的「生鮭魚2+1」只要60元，相當於「鮭魚每貫20元」太划算！5月7日至5月13日還有40元的「地中海黑鮪魚中腹」，通通銅板價爽吃，數量有限售完為止。
📌消費滿額「現折40元」！加碼送萌抱壽司資料夾
壽司郎桃園八德置地店4月30日起，開幕試營運雙重優惠！單筆消費滿300元以上，參加Facebook按讚活動，就能免費獲得「萌抱壽司紀念限定款A4資料夾」乙個，數量有限送完為止。而且4月30日至5月6日，單筆消費滿300元並於結帳時主動出示FB按讚畫面，加碼再享「免費招待紅盤」，等同當場「現折40元」送好送滿。提醒大家，活動僅限內用，不適用外帶外送；折扣上限不得超過該桌用餐人數。
壽司郎桃園八德置地店 店鋪資訊
時間：4月30日～5月13日試營運12:00-21:00（最後點餐20:30），5月14日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐21:30）
地址：桃園市八德區介壽路一段728號1樓 置地生活廣場
📌全台新菜「大飽口福」食材疊疊樂！必吃麻辣3貫、松葉蟹海苔包
不是桃園人也別難過，台灣壽司郎疊疊樂又來了！即日起至5月12日全台推出「大飽口福」期間限定新菜，大推10款澎湃食材吃飽飽，其中竟有5款新菜首次登場，這檔最推薦「麻辣3貫」爽吃麻辣口味的赤蝦、炙烤鮭魚肚、花枝，相當於每貫才20元，巨量蟹肉的「松葉蟹海苔包」超猛，還有「鮪魚3貫」也來報到。
其他像是「豐盛甜蝦、雙倍豆皮烏龍麵、豐盛鮭魚卵海苔包、酥炸竹筴魚、特大蟹味棒天婦羅」，也都是壽司郎經典大份量菜色，甜點控記得鎖定「巧克力卡達甜蜜雙拼」，一次上架豪邁開吃，數量有限售完為止喔。
📌爭鮮：北海道厚鮮干貝「1+1」60元
即日起至4月30日平日週一至週五，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS內用限定，北海道厚鮮干貝「1+1」優惠只要60元（原價120），加量不加價，相當於半價就能爽吃干貝限時優惠，干貝控鎖定衝一波。