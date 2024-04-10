壽司郎「迴轉台有熊貓」！連假爆賣5000隻 萌翻饕客：菜色不重要
壽司郎今年花招有夠多！兒童節竟不說一聲就悄悄上架「萌抱壽司」小便當，不少人用餐時看到「迴轉台有熊貓」被心臟爆擊，光靠口耳相傳就在清明連假默默爆賣5000隻，過分可愛的鮪魚小萌獺、鮭魚卵熊貓便當盒，萌翻一大票饕客直說「菜色不重要」，大人小孩都搶著要壽司郎超萌原創IP的盒子，官網也找不到的情資，就看《NOWnews今日新聞》幫大家開箱直擊，最重要的是，便當盒才限量1萬個，目前已賣出近7千個，而且全台部分店舖熊貓款已完售。
記者蕭涵云/台北報導
壽司郎日前偷偷開賣史上最萌全新「萌抱壽司」小便當，以超可愛原創IP萌抱壽司角色，鮭魚卵熊貓及鮪魚小萌獺打造的造型便當盒，裝有經典人氣菜色豆皮壽司、玉子燒、鮮蝦、鮪魚、鮭魚、鮭魚卵。原本是想讓小孩在兒童節開心一下，內用吃完壽司還能把可愛便當盒帶回家。
沒想到萌抱壽司的身影實在太可愛，鮭魚卵熊貓、鮪魚小萌獺在迴轉台上滑溜出現、一秒圈粉大家，讓人狂問怎麼都不知道壽司郎有這商品？紛紛搶拍後在社群上爆紅；還有網友透露，原本認真思考「自己不需要小廢物」保持冷靜去用餐，結果看到熊貓在迴轉台上一隻隻送出，整個大生火「小孩才做選擇」，忍不住兩款都帶回家。
事實上，這款已在日本及香港也開賣的「萌抱壽司」小便當，是以壽司郎原創IP萌抱壽司所設計，原本只在APP會員集點活動可兌換到的娃娃週邊、或新店開幕紀念限定款資料夾贈禮上才看得到；如今變成手掌大小的便當盒裝著壽司，還在迴轉台上滑行，可愛程度簡直破表。雖然一個要價320元，部分理智消費者認為太貴了、以壽司份量來說不太划算，但有更多粉絲吶喊「菜色不重要」、「我要盒子」、「想要小廢物」，還有人挖苦「這比投盤子抽抽樂有用多了」。
《NOWnews今日新聞》記者開箱「萌抱壽司」小便當實品，從點餐開始就好期待，才出現在迴轉台上一路送來被萌到，拍照時還忍不住大喊「太可愛了吧」，幫大家正拍、側拍，鮭魚卵熊貓、鮪魚小萌獺圓潤的身形，站著、躺著都好好拍；實際試吃發現其實便當的米飯也不少，以女生食量來說可以吃到有七分飽（我食量可能比較大），頂多再點個一兩盤必吃菜色、或飯後來個最新聯名日本百年抹茶「辻利茶舗」的甜點算是剛剛好。記者必須要低調誠實表態，萌抱壽司真的吃可愛長大，「我也是可以禮讓壽司給別人吃，盒子讓我帶回家就好」的成員。
據了解，光是網路加口耳相傳，壽司郎「萌抱壽司」小便當在兒童節悄悄開賣，清明連假才幾天就已爆賣5000隻，截至目前更賣出近7千個，最重要的是，便當盒才限量1萬個，雖然全台壽司郎「內用」都有販售，但數量有限、售完為止，確定部分店舖的「熊貓款」已完售。被燒到的大家趕快去搶一隻回家裝可愛吧。
另外，藏壽司也迎接2024最甜蜜聯名「不二家」，不負「被壽司耽誤的甜點店」稱號，開賣有PEKO醬襯紙保護的「不二家牛奶布丁塔」，把不二家特製卡士達醬結合濃郁滑順的布丁，一起倒入用日本小麥粉製成的塔皮烤製後，淋上香濃滑順的焦糖有夠誘人。