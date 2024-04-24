快訊／大谷翔平連2場開轟！生涯177轟出爐 擊球初速高達191公里
（更新：道奇以4:1獲勝）大谷翔平又開轟！洛杉磯道奇隊大谷翔平，今（24）日出戰華盛頓國民，大谷不但在9局上開轟，還是發191公里的超速全壘打，這發全壘打也是他首度到國民隊主場開轟，為自己自我介紹，道奇隊最終就以4:1獲勝。此外，大谷連續21場上壘，連續2場開轟，上一場超越「酷斯拉」松井秀喜175轟的日本球員紀錄，創下176轟的里程碑，今天再度開轟，把177轟的紀錄延伸。根據大聯盟官網表示，這是今年大聯盟最快速（191公里）、最遠（137公里）的全壘打。
記者吳政紘/綜合報導
道奇隊首度到國民隊主場作客，大谷翔平也是第一次，他首打席敲出二壘滾地球出局，第二打席中外野飛球被接殺，第三打席也是中外野飛球出局，7局第四打席他獲得保送上壘，連續21場上壘，並且利用Freeman的安打上三壘。
9局上最後一次打擊機會，大谷翔平面對Matt Barnes，他他面對第二球就轟出超遠的450英尺全壘打，這也是本季道奇最遠的全壘打，擊球初速高達191公里，讓球迷震撼。
國民隊這場2局下強迫取分， Jacob Young短打，讓隊友Ildemaro Vargas衝回本壘搶分，道奇隊6局由Enrique Hernández敲出中外野安打追平比數。
關鍵在8局上James Outman敲出右外野二壘安打超前比數，以及Miguel Rojas在二壘有人局面時的適時安打，道奇隊也拉開比數，大谷這發全壘打轟上二樓看台，現場球迷都飽以噓聲，只有道奇隊球迷異常開心，這場比賽也因此定調。
道奇隊賽後主帥Dave Roberts表示：「這真的很厲害，他的揮棒就跟閃電一樣快。」隊友Outman也說：「大谷實在太扯，這是我從來沒看過的全壘打。」
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