影／大谷翔平敲450英尺陽春砲！道奇本季最遠轟 擊球初速超驚人
大谷翔平怪力驚人！洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平連2場開轟，在今（24）日對上華盛頓國民的比賽中，敲出450英尺的超大號陽春砲。不僅距離是道奇本季最遠的1發全壘打，高達191公里的擊球初速也刷新了個人的最佳紀錄，顯見大谷翔平力量十足，並且也逐漸找回擊球手感，本賽季目前累積6支全壘打。
記者林之越/綜合報導
此戰大谷翔平前3個打數都沒能敲出安打，在9局上面對國民後援登板的Matt Barnes，先是選掉1顆內角壞球後，瞄準失投的紅中指叉球，大力將球一棒敲向右外野方向，直接上到二樓看台區，主播也用「如同火箭」來形容這發陽春彈，幫助球隊4：1領先。
這支大谷翔平在國民隊主場的首轟，是他個人本季的第6轟，飛行距離達到450英尺，也是道奇本季最遠的全壘打。此外，擊球初速也達到可怕的191公里，是大谷翔平個人新高，並且也是自2015年引進Statcast後，道奇隊史最速轟。
數據方面，大谷翔平打擊率來到3成64，連續上壘紀錄達到21場，並且連續8場有安打紀錄，連2場有全壘打表現。除了維持敲安好手感外，似乎也逐漸找回開轟的感覺，在上場超越松井秀喜的175轟後，今日再將紀錄改寫為177轟。
值得一提的是，雖然大谷翔平本季全壘打產量較低，但連續2場開轟後，也和多位選手並列全壘打王上的第6名，距離並列首位的Marcell Ozuna、Mike Trout所敲出的9轟，也只剩下3轟的差距，依然有機會角逐本季全壘打王寶座。
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