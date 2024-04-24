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等待槍決最久死囚！黃春棋綁架仲介商撕票　扯無辜者只為拖延死刑

▲1995年9月間，黃春棋（圖）、陳憶隆涉嫌綁架房屋仲介商，將其押到汐止山區殺害棄屍，並向家屬勒贖7000萬現金。（圖／NOWnews資料照）
▲1995年9月間，黃春棋（圖）、陳憶隆涉嫌綁架房屋仲介商，將其押到汐止山區殺害棄屍，並向家屬勒贖7000萬現金。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

本月23日，由大法官組成的「憲法法庭」，針對死刑是否違憲展開言詞辯論，台灣目前共有37名待決死囚，其中黃春棋、陳憶隆判刑定讞近24年，是等待槍決最久的死囚；年齡最高的死囚是72歲王信福，當年犯下槍殺警案，同夥陳榮傑於1992年8月槍決伏法，王信福逃亡15年後落網，最高院於2011年判處死刑定讞；邱和順當年犯下震驚社會的男童陸正綁架撕票案，以及分屍女保險員案，2011年7月間判死定讞，至今收容在台北看守所已逾35年，是被關押最久的死囚；林于如是近30多年來首名女死囚，犯下弒親詐保案被判死。

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據了解，法務部已4年未執行死刑，上一次為2020年4月間，縱火燒死6親友的死囚翁仁賢槍決伏法。此次死刑釋憲案辯論，37名死囚均聲請釋憲，15名大法官扣除迴避審理的蔡彩貞等3人，評議後只要過半、7名大法官贊同，37名死囚可能因死刑規定，或判死定讞的判決違憲、部分違憲，獲得再審或非常上訴的機會，未來案件恐再撤回最高法院審理，因此判決是否讓死囚改判、逃過死刑裁判，備受關注。

▲死刑犯黃春棋（圖／記者潘千詩攝，2022.11.22）
▲黃春棋判死刑定讞近24年，是等待槍決最久的死囚。（圖／NOWnews資料照）
1995年9月間，黃春棋、陳憶隆涉嫌綁架房屋仲介商黃春樹，將其押到汐止山區殺害棄屍，並向家屬勒贖7000萬現金，之後黃春棋於第二次取贖金時遭逮落網，警方訊問時，黃春棋供出同夥陳憶隆與徐自強，同年10月間，陳憶隆於雲林釣魚場被逮捕，落網後供出還有同夥，也就是黃春棋的胞兄犯黃銘泉，同年11月間，士林地檢署依法起訴黃春棋、陳憶隆、徐自強、黃銘泉。而同年12月間，黃銘泉於泰國遭仇家殺害身亡，隔年5月間，陳憶隆、黃春棋一審判處死刑。

1996年6月間，徐自強在律師陪同下主動投案，主張並無犯下綁架勒贖案，同年11月間，士林地方法院判徐自強死刑。1999年11月16日，高院更5審判處徐自強等3人死刑，2000年4月27日，最高法院維持更5審判決，判處徐自強等人死刑定讞。其中，對於徐自強是否涉案疑點頗多，因陳憶隆曾在台北看守所向徐自強家屬翻供，稱其沒有參與綁架撕票案，並當場書立自白書為證；之後黃春棋也稱扯出徐自強，是希望藉以拖延槍決。

▲死刑犯黃春棋（圖／記者潘千詩攝，2022.11.22）
▲黃春棋犯下綁架仲介商撕票案，判死刑定讞近24年，是等待槍決最久的死囚。（圖／NOWnews資料照）
2001年2月間，監察院介入調查此，指出法院沒有採認徐自強不在場證明的理由太過粗率，且警方有明顯的刑求及脅迫，加上黃春棋與陳憶隆自白是否具證據能力，值得懷疑。實際上，本案最大的疑點在於，法院沒有其他明顯證明徐自強涉案的證據，只基於陳憶隆、黃春祺之自白，便將徐自強判處死刑。經過律師多方奔走，2003年10月，徐自強的律師向司法院大法官聲請釋憲，2004年7月，大法官做出《司法院釋字第582號解釋》，認為剝奪被告對證人的詰問權，與憲法保障人民訴訟權之意旨不符，因此宣告違憲，此外，將其餘2位被告的自白，視為有效證據而判處徐自強死刑之判決將因此失其依據。

2015年9月1日，台灣高等法院更9審，宣判徐自強無罪，之後台灣高院檢察署提出上訴，在2016年10月13日，最高法院駁回上訴，宣判徐自強無罪定讞。事實上，在黃春樹綁架撕票案中，檢警僅因黃春棋、陳憶隆的無證自白，就認定徐自強有涉案並判處死刑，卻未將其不在場證明納入審酌，顯見當時司法體系出現瑕疵，另外，黃春棋、陳憶隆的供述前後矛盾，2人後來才翻供，表示為了拖延案件的審理時間，延後執行槍決，故意謊稱徐自強為共犯。

▲徐自強。（圖／翻攝維基百科）
▲徐自強遭無辜扯入綁架撕票案，多年來歷經大法官釋憲及多次更審，才終於獲判無罪定讞。（圖／翻攝維基百科）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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