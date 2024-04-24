F.I.R.當年多紅？CD爆賣30萬張威脅雙J 阿沁曾公開要前女友歸隊
4月23日是F.I.R.飛兒樂團出道20週年，吉他手阿沁昨（23）日發文許願：「希望建寧老師、詹雯婷，不要再吵架了！」期盼兩位戰友合約官司和平落幕，2034年3人合體於台北大巨蛋舉辦演唱會。F.I.R.當年唱紅多首膾炙人口金曲，主唱Faye飛（詹雯婷）和團長陳建寧爆發合約糾紛後鬧翻，阿沁曾經向前女友飛喊話：「這裡（F.I.R.）永遠是妳的家！」
記者楊穎軒／綜合報導
偶像劇《鬥魚》2004年1月28日首播，片尾曲〈Lydia〉紅遍大街小巷，4月23日F.I.R.首張同名專輯發行，2位樂手搭配女主唱的搖滾樂團如橫空出世，〈Fly Away〉、〈我們的愛〉、〈你的微笑〉人人朗朗上口，連設定手機答鈴、唱KTV都要選F.I.R.的歌，該張專輯在台灣賣出近30萬張，位居年度銷售排名第三，僅次周杰倫、蔡依林，F.I.R.並奪下第16屆金曲獎最佳新人。
F.I.R.後續再發表6張專輯，又交出〈月牙灣〉、〈千年之戀〉、〈眷戀〉、〈亞特蘭提斯〉、〈我要飛〉等代表作，還和美國情歌天后黎安萊姆絲合作〈天天夜夜〉，2018年2月過完農曆年，飛突然發文透露遭移除F.I.R.粉專管理員資格，也被告知F.I.R.另有新計畫，但不包括她，後來飛控訴陳建寧在經紀公司履約保證書偽造她的簽名，提告偽造文書，陳反控飛誣告，雙方撕破臉。
2021年初，F.I.R上大陸選秀節目《天賜的聲音》，新主唱韓睿被評審批評「唱得還真的挺差的」，指她配不上F.I.R這個傳奇樂團，韓睿也坦言入團後被批評得體無完膚，讓她深受打擊，阿沁藉此回應關於F.I.R的謠言，強調和飛認識20幾年，不可能把對方踢走，喊話：「如果她願意的話，我在這邊邀請詹雯婷，我曾經的團員、我曾經的戀人，更是我們曾經的夥伴，我誠摯地邀請妳回來，跟我們合唱，只要妳願意，這裡永遠是妳的家。」
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