艾璞樂7.1局僅失2分、吉力吉撈轟三分彈助陣！味全11：2大勝統一

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3局上，味全一、二壘有人，「紅色大砲」劉基鴻在3壞球的優勢局面下，敲出直擊左外野全壘打牆的深遠安打，幫助味全再攻下2分。此外，味全張政禹敲出高彈跳的游擊滾地球，二壘手陳重廷接到球後傳向一壘，但發生失誤，讓味全跑者跑回本壘，3局結束，味全5：0大幅領先統一。
4局上，李凱威擊出內野彈跳球，何恆佑處理不及形成一壘安打，接力的郭天信、吉力吉撈接力擊出安打送回1分，而郭嚴文則是打出帶有1分打點的深遠高飛犧牲打，味全7：0統一。火力全開的味全龍並沒有要放過統一，6局上吉力吉撈．鞏冠一棒將球敲向左外野全壘打牆外，一顆三分彈再將比數改寫為10：0的二位數領先。
6局下柯育民敲出中間方向二壘安打，讓艾璞樂前5局的「無安打比賽」破功，並靠著邱智呈的內野滾地球跑回本壘，拿下統一本場的第1分。統一打線在7局下甦醒，陳傑憲、陳鏞基、許哲晏接續敲出本場首支安打，攻下本場的第2分。
但在8局上，代打上陣的林智勝建功，敲出右外野深遠的飛球，外野手林安可滑接不及，形成三壘安打，而後續打擊的石翔宇也敲出安打，味全再添1分。最後，由後援投手陳禹勳、張景淯無壓力的完成關門，味全以11：2擊敗統一，目前戰績為10勝9敗，艾璞樂也成功收下本季第2勝。
本場比賽MVP自然給到先發投手艾璞樂，他主投7.1局僅被敲4支安打，失掉2分，尤其在前6.2局都是無安打的精采好投。另外，味全打線狀況也非常火燙，李凱威單場狂敲5支安打，郭天信也打出3支安打，而吉力吉撈．鞏冠則是6打數敲出2支安打，其中包含1支三分彈，貢獻4分打點，劉基鴻雖然僅敲出1支打，但有多支高飛犧牲打，單場打下3分打點。
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