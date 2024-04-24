42歲大師兄還能跑！味全林智勝敲出三壘安打 打破中職最年長紀錄
42歲大師兄還能跑！在20日初升一軍的林智勝在今（24）日面對統一獅的比賽中，敲出右外野深處的落地安打，並一路狂奔，成功站上三壘，本季第2場比賽的第2個打席就敲出安打，而且還是支三壘安打。
記者林之越/綜合報導
本場比賽味全面對統一先發投手郭俊麟，幾乎局局都有分數進帳，前5局打完就以7：0大幅領先統一。在6局上，統一楊孟沅登板後援，味全攻擊意圖旺盛，李凱威、郭天信再次接力敲出安打，吉力吉撈．鞏冠更是一棒將球敲向左外野全壘打牆外，一記三分砲將比數改寫為10：0的二位數領先。
於是，6局上味全換上代打林智勝，首打席面對統一後援投手楊孟沅，敲成三壘方向的滾地球。8局上再度獲得打擊機會，連續忍住2顆壞球後，搶佔到滿球數的攻擊機會。結果，一棒將球敲向右外野方向，右外野手林安可滑接但沒有接到，林智勝埋頭狂奔上三壘，成功敲出本季首支安打，同時是本季首支三壘安打。
值得一提的是，中職過去敲出三壘安打最年長的球員，是曾效力三商虎、興農隊的林仲秋所保持，他在2000年的9月30日，同樣以42歲的年齡打出三壘安打，不過林智勝的42歲又114天比當時的林仲秋還要年長，因而改寫了中職最年長敲出三壘安打的紀錄。
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