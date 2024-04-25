LOEWE台北夜市有珍煮丹、蜷尾家 Paula’s Ibiza吃西班牙臭豆腐
時尚迷注意！西班牙百年精品LOEWE本週將舉辦在台灣規模最大的活動，週末台北信義區將開出最時髦台式派對「LOEWE Paula's Ibiza夜市」，請出手搖飲料「珍煮丹」、「蜷尾家」冰淇淋，還有台南辦桌手路菜「阿霞飯店」也出攤，新竹Fancy Tofu還打造西班牙風味臭豆腐，而且假日還有時段可免費預約。
記者蕭涵云/綜合報導
每年夏天都會打造Paula’s Ibiza期間限定店的LOEWE，去年曾和瑪黑café聯名，在台北中山區開賣「LOEWE限定下午茶套餐」，還把夏日情調的度假沙灘全搬進餐廳，天天爆人潮打卡，成功掀起話題。今年LOEWE更狂，直接挑戰台灣夜市文化，要辦「最時髦的夜市趴」！找來創意策略顧問公司JL DESIGN，以充滿實驗性質的道地台味、碰撞源於伊比薩島的歡快文化，為LOEWE Paula's Ibiza夜市活動注入活血。
LOEWE今年全亞洲唯一的「2024 Paula’s Ibiza」上市活動，即將在本週於台北信義區舉辦「LOEWE Paula's Ibiza夜市」活動，以音樂渲染台灣初夏，不只延續上海盛大的匠藝天地展覽，還將徹底挹注台式風格、揉合夜市美食文化。《NOWnews今日新聞》搶先曝光LOEWE Paula's Ibiza夜市活動，將請出手搖飲料「珍煮丹」打造活動限定飲品、「蜷尾家」冰淇淋也來出攤，台南辦桌手路菜「阿霞飯店」也特地北上，還有新竹Fancy Tofu打造西班牙風味臭豆腐，預料再次轟動各界。
這可能是近年時尚國際精品最台的一次，也是台灣飲食文化品牌最時髦的變身。而且「LOEWE Paula's Ibiza夜市」不是只有VIP可以玩，大方開放所有民眾「免費預約」登記入場！號召大家一起享受音樂表演、體驗趣味遊戲，更要好好吃喝驚喜聯名的餐飲，而且週末假日都還有時段可以搶，即日起至4月25日，透過LOEWE LINE官方帳號註冊，就能免費預約4月26日至4月28日16:00-22:00入場時段。完成預約現場報到後還可領取入場手環，並可獲得當日「贈送指定飲品/冰品」兌換券（送完為止）；提醒所有遊戲、食品品項皆為限量，大部分僅接受現金支付、部分可行動支付，記得要憑入場手環才可購買體驗。
LOEWE Paula’s Ibiza夜市活動資訊
活動日期：2024年4月26日至4月28日
活動地點：信義威秀中庭廣場（台北市信義區松壽路18號）
預約方式：透過LOEWE LINE官方帳號註冊