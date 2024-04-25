NBA季後賽／熱火111:101退塞爾提克！單場飆23記三分球 系列賽1:1

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本場比賽上半場雙方手感都非常優異，首節「綠衫軍」一哥Jayson Tatum就展現高效率，6投5中砍下14分，但熱火團隊三分線相當神準，第一節一共12投7中，首節打完熱火以28:27領先。第二節綠軍換二當家Jaylen Brown跳了出來，他在二分鐘內飆進3顆三分球，連得11分，幫助塞爾提克半場打完暫時以61:58領先熱火。
雙方易籃再戰後，第三節熱火仍舊維持優異手感，團隊多人在三分外線輪流開砲，反倒是綠衫軍易籃後，被熱火的外線攻勢壓得喘不過氣，南灘大軍一度打出一波22:9的攻勢，三節打完熱火反倒以85:79逆轉比數。比賽來到末節雙方持續膠著，塞爾提克試圖追分，但熱火在Tyler Herro 、Caleb Martin等人站出來的情況下，守住分差優勢，終場以10分之差帶走勝利，將系列賽總比分扳平為1:1。
此役熱火部分先發五人得分通通上雙，Tyler Herro攻下24分是全隊最高，外帶5籃板14助攻，中鋒Bam Adebayo得到21分10籃板，Caleb Martin挹注21分，新秀Jaime Jaquez Jr.也有14分演出。
塞爾提克方面Jaylen Brown攻下全場最高33分附帶8籃板，Jayson Tatum貢獻33分8籃板，Jrue Holiday得到9分3籃板，Derrick White得到13分。
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