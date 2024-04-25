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快評／熱火靠三分攻破TD花園　塞爾提克的陣地戰「心魔」仍沒解決

▲波士頓塞爾提克面對邁阿密熱火在主場翻盤，丟掉系列賽第2戰，Jayson Tatum和Jaylen Brown必須在半場陣地戰中做得更好。（圖／美聯社／達志影像）
▲波士頓塞爾提克面對邁阿密熱火在主場翻盤，丟掉系列賽第2戰，Jayson Tatum和Jaylen Brown必須在半場陣地戰中做得更好。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

邁阿密熱火以111：101在首輪季後賽G2擊敗波士頓塞爾提克，攻破塞爾提克主場TD花園，將系列賽扳成1：1。熱火三分「火燙」的手感讓人難以置信，但塞爾提克自己也有問題需要解決，而不是將這場失利歸咎於運氣不好，如何在一場強度很高的比賽中，在半場進攻中穩住節奏，壓制住對手，仍舊是他們年復一年在季後賽的主要問題。

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熱火23記三分球破隊史紀錄　團隊5人命中3記三分球以上

熱火這一場三分球狀態好得不像話，團隊前33投19中，全場53投23中，首節15投8中、次節9投5中、第三節9投6中，末節20投4中，手感火燙。其中Tyler Herro全場11投6中、Caleb Martin則是6投5中、Nikola Jovic是4投3中，J. Jaquez Jr.是6投3中、Haywood Highsmith是5投3中，單場23記三分球創下隊史季後賽新紀錄。

這一場比賽是在沒有Jimmy Butler的情況下進行，例行賽綠衫軍戰績在聯盟獨走，橫掃包括熱火在內的聯盟15支球隊，此役在主場TD花園丟掉勝利，確實讓人感到有些驚訝。

雖然今天熱火外線手感火燙，但沒有Butler，他們就沒有足以贏下一場比賽所需要的進攻天賦，熱火團隊這一場只在禁區得到26分，進攻籃板和失誤也比塞爾提克差，能贏下來真就全靠外線。

但照理來說，三分外線的空檔是由球星創造對位優勢、或是切入轉移球等逼迫對手包夾或協防的情況下製造出來的，熱火今天是真的手感發燙無法限制，還是綠衫軍防守策略出現一些問題，這些將是他們賽後需要去研究調整的。

▲塞爾提克球星Jayson Tatum季後賽首戰繳出繳出23分、10籃板、10助攻的大三元表現，賽後直言擊敗熱火是一件艱難的挑戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克球星Jayson Tatum要學習在半場陣地戰贏球，將個人對位優勢輻射給球隊。（圖／美聯社／達志影像）
綠衫軍雙星個人發揮出色　但優勢沒有輻射到團隊

對塞爾提克來說，他們丟掉了一場不應該輸的比賽，先不論Butler是否有機會在這個系列賽中復出。塞爾提克東區龍頭打東區老八，不該在自己的主場打得這麼掙扎。

如今看起來，儘管塞爾提克每一年陣容都在變強，本賽季多了Jrue Holiday和Kristaps Porzingis兩名先發等級的大將，但問題的癥結點仍是Jayson Tatum和Jaylen Brown在關鍵時刻、在一場膠著的比賽中，能否在陣地中對位頂尖防守者取得讓人信服的表現，然後在對手加強對他們的防守時，轉移球給有空檔機會的隊友。

熱火就是讓綠衫軍陷入半場陣地戰，利用區域和盯人切換，而此役在節奏降下來的情況下，塞爾提克並沒有打出太好的進攻表現。Taytum和Brown的進攻效率很高，合計43投23中，投籃命中率超過5成。但最終塞爾提克也只得到101分，他們在對位上的優勢，並沒有將優勢分享給團隊。

首輪系列賽就讓主場球迷失望提前離場，這對於今年沒拿總冠軍就算失敗的塞爾提克來說絕非好現象。特別是對上去年以「最強老八」身分將他們淘汰的熱火，他們應該要拿出更好的表現。或許在客場，他們可以做得更好。

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