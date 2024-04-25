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士官長Jimmy Butler無情「開嘴」！熱火贏球後速發文嘲諷塞爾提克

▲近幾年熱火與塞爾提克可謂是死對頭，兩隊已多次在季後賽上正面對決，而熱火之所以能夠有強大的團隊能力，Jimmy Butler的領導功不可沒。（圖／美聯社／達志影像）
▲近幾年熱火與塞爾提克可謂是死對頭，兩隊已多次在季後賽上正面對決，而熱火之所以能夠有強大的團隊能力，Jimmy Butler的領導功不可沒。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA今（25）日波士頓塞爾提克在主場續戰邁阿密熱火，儘管綠衫軍「雙J」連線合砍61分，但南灘大軍全隊將士用命，外圍手感超火燙，團隊一共飆進23記三分球、打破隊史季後賽紀錄，終場以111:101擊敗塞爾提克，將系列賽大比分扳平為1:1。賽後熱火一哥「士官長」Jimmy Butler也在個人社群「無情開嘴」，發文嘲諷塞爾提克「不要讓我們拿到一場勝利。」

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Jimmy Butler在今（25）日熱火隊以10分之差擊敗綠衫軍之後，賽後第一時間也馬上更新個人社群動態，並發出一張塞爾提克二當家Jaylen Brown的採訪照片，並將其中的頭像修改成了自己的，下方的內容則為「不要讓我們拿下一場」。

至於為何會有這張照片，主要是因為上個賽季東區冠軍賽，塞爾提克起初在系列賽上大比分0:3落後給熱火，之後Jaylen Brown受訪時曾向媒體說了這句話。隨後他們連續贏下3場，將大比分改寫為3:3，不過最終在搶七大戰上，開賽不久後一哥Jayson Tatum就遭遇腳踝扭傷，綠衫軍也無緣完成史無前例的大逆轉，仍舊被淘汰出局。

根據過去美媒報導，Jimmy Butler因為右膝韌帶傷勢，預計將缺席數週的時間，幾乎是確定無法出賽對陣塞爾提克的比賽，但他也沒有閒著，仍舊相當關心球隊的狀況。今日比賽賽前，Butler也特別打電話給射手「英雄哥」Tyler Herro，告訴他要「帶起隊伍，帶領這些傢伙拿下勝利」，而Herro確實做到了，他全場13投7中，攻下全隊最高24分外帶14助攻。

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