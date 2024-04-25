高雄額滿國小房價一次看！4校「房價凹陷」　最低單價20萬即入手

我是廣告 請繼續往下閱讀
座落在高雄大學特區的援中國小，自2019年起、每年都在總量管制名單中，過去一年援中國小周邊每坪成交單價較行政區高出1.7萬、價差高達7.2%。有巢氏房屋楠梓都會公園加盟店長陳芝儀指出，高雄大學周遭發展已久、鄰近大型賣場，生活機能完善，原本就是交易熱區，近來因外來人口不斷增加，帶動公共設施的需求，加上即將完工的新台17線、規劃中的捷運紫線，在在增強與高雄舊市區的交通機能，也讓市區人口卡位購屋。
此外，高大特區鄰近橋頭科學園區、楠梓科技產業園區、左營軍港，也讓園區員工和軍人購屋約占整體交易量的4成。
陳芝儀分析，受益於美術館、左營一帶中古屋每坪房價飆漲至3字頭，相較起來每坪平均成交單價25-30萬的高大特區相對親民許多，成為民眾購屋首選區域，而外來人口的移入也讓援中國小成為總量管制國小，更帶動在地經濟活動。目前持續有建商推案，且當地還有許多素地，未來都市發展仍可期待。
壽天國小實驗教育獲認同 舊市區、老屋讓房價低於行政區
而岡山區壽天國小位於岡山區中心地帶，以其實驗教育獲得好口碑，從新生報到不到五成逐步發展成為總量管制國小，卻比行政區房價低9.1%。有巢氏房屋岡山勵志加盟店東陳俊良表示，壽天國小周邊發展早，生活機能完善，鄰近岡山火車站，加上緊鄰當地信仰中心壽天宮，是岡山居民主要聚落。
不過此區屋齡大多超過30年，較不會吸引鄰近科學園區上班族群前來置產，購屋族群以在地人為主。然而，岡山將被打造成為北高雄科技副都心，加上興建中的高雄捷運岡山路竹延伸線，未來發展潛力大大提升。
陳俊良說明，壽天國小周邊每坪成交價之所以低於行政區9.1%，主要原因為岡山靠近橋頭、楠梓，在兩大區域房價持續上漲的狀況下，帶動岡山整個行政區房價的增長，拉大與壽天國小周邊的價差。
明星學校、豪宅林立！ 龍華國小周邊房市交易量居冠、單價突破3字頭
另一個值得注意的總量管制學校－位於鼓山農16特區的龍華國小，是高雄學生人數最多的小學，近一年房市成交量達200件，相當於每兩天就成交1件，交易熱絡，每坪成交單價達32.2萬，不論價量皆是高雄16所總量管制國小之首，而學校周邊房價也比行政區高5.8%之多。
有巢氏房屋高醫十全加盟店東陳德盛說明，農16特區是大高雄近年來房地產主要成長區域，包含緊鄰捷運、百貨公司林立、大型商場進駐、綠地規劃等利多，讓當地房價居高不下。以目前來說，龍華國小周邊以大坪數物件為主，屋齡15年內、每坪成交價30-35萬，總價約在2千萬-3千萬間，換屋族、高階主管或醫師等高資產族群為購屋主力。
陳德盛補充，因為總價高，少有家長單純為了學區置產，不過龍華國小為明星雙語學校，充沛教學資源、兒童活動不斷推陳出新，讓房價獲得支撐，也明顯高過行政區房價。此外，去年動工的富邦凹子底開發案，規劃興建超過萬坪的大型複合百貨商場，有望將房價再次推升。
少子化時代來臨，很多家長購屋時會優先卡位明星學區，除了孩子可以讀好學校，也期盼好學區可以支撐房價。永慶房產集團研展中心副理陳金萍建議，民眾購屋仍須考量家庭實際需求，因為總量管制學校的就學人數爆滿，除了辦學口碑優異外，有些學校周邊是因人口大量移入，讓國小就學名額不足，因此，若是家有就學需求的購屋民眾，不妨多方比較，選擇購屋需求穩定、房市發展具未來性的學校周邊區域購屋，不僅房價保值且有增值空間。