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丟丟妹沒運動1個月瘦20公斤！「減肥菜單公開」不復胖靠祕密武器

▲丟丟妹沒運動1個月靠飲食控制瘦掉20公斤，她公開減肥菜單，坦言還有靠著祕密武器，才能維持不復胖。（圖／李明珊IG）
▲丟丟妹沒運動1個月靠飲食控制瘦掉20公斤，她公開減肥菜單，坦言還有靠著祕密武器，才能維持不復胖。（圖／李明珊IG）

記者薛羽彤／綜合報導

「直播天后」李明珊（丟丟妹）從爆紅之後，受到外界關注，有粉絲發現她從一開始臉蛋肉肉的形象，暴瘦到鎖骨顯而易見。近日她在IG上自曝，她靠著飲食控制，完全沒運動，一個月瘦下20公斤，令不少人稱羨，更透露還有祕密武器維持不復胖，但之後才會公布。

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▲丟丟妹公開減肥菜單，一定要吃原型食物。（圖／李明珊IG）
▲丟丟妹公開減肥菜單，一定要吃原型食物。（圖／李明珊IG）
丟丟妹近日大方分享自己瘦身成功的祕訣，一定要吃原型食物，像是馬鈴薯、地瓜等等，每天會喝2000cc的水，「精緻澱粉不要碰，含糖飲料不要碰，炸的、烤的、麵包那些類別也都不要碰」，她的一日菜單為，早餐通常都會吃兩顆蛋和喝美式咖啡，中餐會吃一顆手掌大小的地瓜，配上三種蔬菜和魚；晚餐一樣是三種蔬菜和一份蛋白質，而且要在晚上8點前吃完。減肥過程中若真餓到受不了，她會選擇低糖的水果吃，例如芭樂她會切一半，再將一半切成丁，就會有咀嚼感。

▲丟丟妹公開減肥方式，不能碰精緻澱粉，（圖／李明珊IG）
▲丟丟妹公開減肥方式，不能碰精緻澱粉，（圖／李明珊IG）
▲丟丟妹減肥期間補充充足水量，一天喝2000cc。（圖／李明珊IG）
▲丟丟妹減肥期間補充充足水量，一天要喝2000cc。（圖／李明珊IG）
丟丟妹靠著這樣的飲食方式，在完全沒有運動之下，一個月瘦了20公斤，至今沒有復胖。影片最後她還透露自己有「祕密武器」，不過要留到之後再公布，讓粉絲蠢蠢欲動，不斷留言詢問她減肥祕密武器是什麼，「想瘦想瘋了我，快告訴我祕密武器」、「關鍵字祕密武器想知道」、「真的好瘦，好漂亮」、「趕快 超想知道。」

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