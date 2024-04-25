最佳條件快沒了！北台灣危老推案1307.3億創紀錄　10億以上新案曝

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而去年危老案佔了總量兩成比例的新北市，蛋黃區如板橋區、新店區也各有約69.8億元與62.5億元的量能，其中新店區的「大廣豊仁」貢獻約30億元的推案量，拉抬危老聲量。陳炳辰說明，雖然新北市多有重劃區素地可供興案，不過舊市區居住機能成熟健全，蛋黃區房價恆溫抗跌，有利房市發展，皆能引起建商興趣，讓危老進程順利。
至於今年才剛過完第一季，預估北台灣已計四百多億元的危老推案量規畫在今年推出，後續還有不少量體排隊上場，台北市案量還是最大宗，目前就佔了9成之多，上10億元的危老案幾乎台北市全包，其中指標案有一直未正式公開，卻已有揭露亮點，成為單價200萬元俱樂部成員的豪宅『國賓皇琚』，以及與『國賓皇琚』同樣位在中山區的『森仰』，分別有約180億元與60億元推案量，危老華麗轉身高價住宅。
危老後況仍有戲唱 優勢太多日不落
陳炳辰指出，從2017年公布實施危老條例，北台灣危老推案量逐年跳躍成長，2018年還只有8億元的危老案量，到2021年突破千億元大關，熱度可見一斑。而2022年因連續升息造成房市大環境震盪，又原物料上漲干擾危老常見的小基地面積成本難控，危老推案量下修，到了2023年雖然多有建商因不確定變數而延後推案，但不乏危老所在地段佳，且戶數不多，風險趨低，反成為亂世定心丸，印證在數據回溫上。
近期論及數筆危老案失效過期窘況，不脫屋主與建商各有立場，但陳炳辰認為不影響後續發展，畢竟市場已證明重建新案可讓房產價值巨幅增值，誘因相當大，加上地震效應，讓更多老宅持有方提高改建意願，且傳出政府另訂辦法，使容積獎勵時程上的限制有所轉圜，都可預期來勢大好，起碼今年站穩千億元的案量應可樂觀以待。
在危重重建獎勵部分，政府推出「時程」容積獎勵制度，鼓勵民眾加速啟動危老重建計畫，自2020年5月12日至2025年5月11日，時程獎勵將以8％、6％、4％、2％、1％方式逐年遞減，並於2025年5月12日歸零。另外還有「基地規模」容積獎勵，重建面積達200平方公尺，可獲 2％的容積獎勵，面積每增加100平方公尺，再給予容積 0.5％獎勵，兩者合計的容積獎勵合計不得超過10％。