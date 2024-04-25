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最佳條件快沒了！北台灣危老推案1307.3億創紀錄　10億以上新案曝

▲北台灣2023年危老重建案推案量約1307.3億元，遠超過2022年，年增幅高達71.5％。（圖／住展雜誌提供）
▲北台灣2023年危老重建案推案量約1307.3億元，遠超過2022年，年增幅高達71.5％。（圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

地震喚起民眾對於老屋居住安全的危機感，但有意危老整建可得抓緊腳步，危老條例規畫的時程容積獎勵將於明年畫下句點在即，回顧危老案的推動，據住展雜誌統計，去年北台灣危老重建案推案量約1307.3億元，遠超過2022年，年增幅高達71.5％，也是新高紀錄，成效不錯。其中台北市為大宗，來到約877億元，占比67.1％，再則為新北市的282.3億元，占比21.6％。

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住展雜誌發言人陳炳辰表示，危老新案量佔比最大的台北市，因為腹地狹小，首都效益讓房產蓋好住滿，若要在台北市推案，幾乎都是老屋改建，而危老方案大開都更條例方便之門，還有早鳥容積獎勵，讓持有戶與建商的興致高昂，一拍即合創造量體。又出於台北市的身價，只要改建推案，都會有一定的量能表現，去年又不乏蛋黃區與大案加持，如大安區的「鑄慕」、「永陞韶華」，信義區的「大隱青后」，都來到50億元以上，帶動力道強勁。

▲近年北台灣危老案量。（圖／住展雜誌提供）
▲近年北台灣危老案量。（圖／住展雜誌提供）
而去年危老案佔了總量兩成比例的新北市，蛋黃區如板橋區、新店區也各有約69.8億元與62.5億元的量能，其中新店區的「大廣豊仁」貢獻約30億元的推案量，拉抬危老聲量。陳炳辰說明，雖然新北市多有重劃區素地可供興案，不過舊市區居住機能成熟健全，蛋黃區房價恆溫抗跌，有利房市發展，皆能引起建商興趣，讓危老進程順利。

至於今年才剛過完第一季，預估北台灣已計四百多億元的危老推案量規畫在今年推出，後續還有不少量體排隊上場，台北市案量還是最大宗，目前就佔了9成之多，上10億元的危老案幾乎台北市全包，其中指標案有一直未正式公開，卻已有揭露亮點，成為單價200萬元俱樂部成員的豪宅『國賓皇琚』，以及與『國賓皇琚』同樣位在中山區的『森仰』，分別有約180億元與60億元推案量，危老華麗轉身高價住宅。

▲北台灣2024年已規劃且總銷金額在10億元以上的危老重建案一覽。（圖／住展雜誌提供）
▲北台灣2024年已規劃且總銷金額在10億元以上的危老重建案一覽。（圖／住展雜誌提供）
危老後況仍有戲唱　優勢太多日不落

陳炳辰指出，從2017年公布實施危老條例，北台灣危老推案量逐年跳躍成長，2018年還只有8億元的危老案量，到2021年突破千億元大關，熱度可見一斑。而2022年因連續升息造成房市大環境震盪，又原物料上漲干擾危老常見的小基地面積成本難控，危老推案量下修，到了2023年雖然多有建商因不確定變數而延後推案，但不乏危老所在地段佳，且戶數不多，風險趨低，反成為亂世定心丸，印證在數據回溫上。

近期論及數筆危老案失效過期窘況，不脫屋主與建商各有立場，但陳炳辰認為不影響後續發展，畢竟市場已證明重建新案可讓房產價值巨幅增值，誘因相當大，加上地震效應，讓更多老宅持有方提高改建意願，且傳出政府另訂辦法，使容積獎勵時程上的限制有所轉圜，都可預期來勢大好，起碼今年站穩千億元的案量應可樂觀以待。

在危重重建獎勵部分，政府推出「時程」容積獎勵制度，鼓勵民眾加速啟動危老重建計畫，自2020年5月12日至2025年5月11日，時程獎勵將以8％、6％、4％、2％、1％方式逐年遞減，並於2025年5月12日歸零。另外還有「基地規模」容積獎勵，重建面積達200平方公尺，可獲 2％的容積獎勵，面積每增加100平方公尺，再給予容積 0.5％獎勵，兩者合計的容積獎勵合計不得超過10％。

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