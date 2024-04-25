和牛風暴日台老闆風格不同！EMPEROR不認錯 御帝急關官網、臉書
繼台中燒肉名店「和牛EMPEROR」後，另家同樣標榜使用日本進口和牛肉的「御帝和牛燒肉」，也驚爆囤放過期牛肉，甚至篡改保存期限。有別於「和牛EMPEROR」態度強硬堅持不認有錯，甚至拒絕退費、賠償消費者，「御帝和牛燒肉」官方粉專、IG今凌晨緊急關閉，原本的Google評論4.5顆星好評在4.1顆星處止跌。隨著負責人偵訊後交保，上午連官網都關了，Google店家資料更顯示永久歇業。
記者顏幸如／台中報導
位於台中市勤美商圈的「御帝和牛燒肉」是頂級燒肉店，雙人套餐要價4千元起跳，最高檔的和牛燒肉大餐更高達9千元，在Google擁有4.5星好評。但昨晚傳出疑被食安處稽查後，電話接不完的店家雖矢口否認「出事」，臉書仍不斷被灌進負評，業者連夜鎖留言，凌晨更將官方粉專、IG都關閉，但原本的4.5顆星已掉到剩4.1顆星。
今（23）日上午地檢署宣佈「御帝和牛燒肉」涉犯《刑法》販賣妨害衛生物品罪、加重詐欺罪，宋姓負責人30萬元、蔡姓肉品廠商業務5 萬元交保，不久連「御帝和牛燒肉」的官網都消失，Google店家資料更顯示永久歇業。
根據之前部落客的食記，「御帝和牛燒肉」去年7月開幕，裝潢走日系風，包廂為榻榻米風格，由於老闆很愛富士山，店內從門口到牆面，甚至杯子、筷架都充滿富士山、日本武士的元素。雖然不像「和牛EMPEROR」標榜是日本人到台灣開的，為了讓日本顧客也有回到家的感覺，業者不僅請來日籍大廚，徵外場員工時，還要求通過日文檢定N2的資格。