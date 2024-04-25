曾指陳時中認識詐騙角頭 徐巧芯大姑涉洗錢疑「牽扯柬埔寨詐團」
國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫婦涉嫌詐騙，一言一行都遭到放大檢視，檢警持續追查，結果發現徐巧芯大姑夫婦躲在詐團金流第4層，還被查出機房設在境外，疑似和柬埔寨詐騙集團脫不了關係。對此，就有網友翻出徐巧芯過去言論，徐曾說前衛福部長陳時中跟柬埔寨詐騙集團的角頭同桌吃飯過，要陳時中回答跟柬埔寨詐騙集團是什麼關係？如今卻被發現徐巧芯家族疑似才和柬埔寨詐騙集團有關。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯大姑劉向婕和其丈夫杜秉澄涉嫌幫詐騙集團洗錢遭羈押，檢警進一步調查發現，劉向婕和其丈夫躲在詐團金流第4層，行事謹慎，曾獲兩度不起訴；可後續行事卻愈發囂張，劉向婕還親自下海當車手，被檢警掌握證據一舉逮捕；此外，警方還查出機房設在境外，疑與柬埔寨詐騙集團脫不了關係。
對此，有網友揪出過去徐巧芯「看圖說故事」，說陳時中跟柬埔寨詐騙集團的角頭同桌吃飯過，要陳時中回答跟柬埔寨詐騙集團是什麼關係？沒想到迴力鏢又來了，「搞半天，徐巧芯自己家族就是柬埔寨詐騙集團成員阿，這不只是吃飯而已了吧？徐巧芯還疑似跟柬埔寨詐騙集團有100萬說不清楚的不明金流耶，現在還想把斷點設在她婆婆，好像跟自己沒關係一樣。」該網友直指，依照徐巧芯過去的標準，「妳自己就是柬埔寨詐騙集團金主，或至少有不明金錢往來了吧？來，大餅我問你，妳跟柬埔寨詐騙集團是什麼關係？妳那一百萬到底是不是投資或資助柬埔寨詐騙集團？如果不老實交代，未來還會有更多資訊釋出。」