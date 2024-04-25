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湖人大鎖Jarred Vanderbilt復出「跳票」！G3誰守Jamal Murray？

▲洛杉磯湖人大鎖Jarred Vanderbilt本來原定在第3戰復出，但最終歸期後延，他是球隊外線最佳防守者，少了他湖人將少了一名可以對付Jamal Murray的武器。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人大鎖Jarred Vanderbilt本來原定在第3戰復出，但最終歸期後延，他是球隊外線最佳防守者，少了他湖人將少了一名可以對付Jamal Murray的武器。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人陷入系列賽0：2險境，首輪季後賽G3回到主場，但球隊兩名在傷兵名單中的球員Christian Wood和Jarred Vanderbilt依然缺陣。根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，Vanderbilt本來原定在第3戰復出，但最終歸期後延，他是球隊中最佳的外線防守者，少了他湖人將少了一名可以對付丹佛金塊後衛主控Jamal Murray的武器，而正是後者在G2投進中距離絕殺，讓湖人掉進萬丈深淵。

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此前ESPN記者Dave Mcmenamin表示，Wood和Vanderbilt的傷勢有所進展，預計將在湖人與金塊的G3中迎來復出。Wood在2月15日對陣爵士的比賽中不慎扭傷膝蓋，缺席了後續的26場場季賽；而Vanderbilt則是在2月2日對塞爾提克的賽事中扭傷了右中足，隨後例行賽報銷。

面對有Nikola Jokic的金塊，Wood本輪系列賽就算復出，進入輪換的機會也不大；但Vanderbilt就不同了，他是球隊最出色的外線防守者，儘管進攻能力有限，但是可以防守Jamal Murray，這一點對湖人來說就已經很有價值。

▲Jarred Vanderbilt因為右腳中足部位扭傷關係，已經自從2月2日以來缺陣至今，季後賽首輪G3也確定趕不上。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jarred Vanderbilt因為右腳中足部位扭傷關係，已經自從2月2日以來缺陣至今，季後賽首輪G3也確定趕不上。（圖／美聯社／達志影像）
湖人上一場就是因為Murray在末節爆發、並命中壓哨絕殺而輸球，去年夏天開始他們不斷尋找可以扛上二號位、攻防俱佳的後衛人選，但最終未能如願。有Vanderbilt在，他們至少有一個可以輪換的選擇，關鍵時刻後場防守也更有保障。

Austin Reaves上一場對Murray的防守已經防得很出色了，湖人勇士High Drop的擋拆策略，也讓Murray在選擇上陷入兩難，他們在前兩戰困住了金塊後衛7節的時間。但Murray最終還是找到方式掙脫，在最關鍵的時刻為金塊挺身而出。

如今Vanderbilt在G3缺陣，意味著湖人變陣調整的空間基本上不大了，他們只能比G2打得更好，但這談何容易？「詹皇」LeBron James認為球隊必須做好關門動作，「在比賽前47分鐘半的時間裡，我們做到了什麼並不重要，關鍵是要終結比賽，很遺憾我們沒能在前兩場比賽中做到。」

▲NBA首輪季後賽第2戰，最後讀秒階段Jamal Murray中距離絕殺湖人，終場金塊以101:99擊敗湖人，奪下系列賽第2勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA首輪季後賽第2戰，最後讀秒階段Jamal Murray中距離絕殺湖人，終場金塊以101:99擊敗湖人，奪下系列賽第2勝。（圖／美聯社／達志影像）
金塊從上賽季至今，已經在例行賽／季後賽連續擊敗湖人10次，Jokic在本輪系列賽兩戰共砍下59分32籃板17助攻的鬼神數據。限制不了這位超級中鋒，湖人希望能掐死「蛇頭」Murray，但在上一場只做好了三節，第四節讓他8投6中、攻下14分，沒有Vanderbilt，他們要做到這一點相當困難。

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