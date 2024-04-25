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金秀賢、金智媛桌下磨蹭、親密貼貼畫面流出！打卡網紅店偷牽手手

▲《淚之女王》金秀賢（左圖右）、金智媛私下「真情流露」的牽手照被公開。（圖／tvN Drama YouTube）
▲《淚之女王》金秀賢（左圖右）、金智媛私下「真情流露」的牽手照被公開。（圖／tvN Drama YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《淚之女王》剩下2集完結篇，電視台tvN釋出第13集、14集幕後花絮，除了有金秀賢、金智媛同居後「桌下磨腳」、「貼貼」的甜蜜畫面，2人在排隊網紅店時，更自然的緊握彼此的手，嗨翻入戲觀眾：「他們不是真的，我就是假的！」

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▲▼《淚之女王》幕後花絮中，金秀賢、金智媛互動過於自然、甜蜜，令觀眾瘋狂。（圖／tvN Drama YouTube）
▲▼《淚之女王》幕後花絮中，金秀賢、金智媛互動過於自然、甜蜜，令觀眾瘋狂。（圖／tvN Drama YouTube）
▲▼《淚之女王》幕後花絮中，金秀賢、金智媛互動過於自然、甜蜜，令觀眾瘋狂。（圖／tvN Drama YouTube）
 
《淚之女王》第13集中，金秀賢、金智媛離開鄉下龍頭里，搬到首爾小套房同居，正式展開久違的新婚生活，不僅一起睡覺、一同吃早點，2人餐桌下的腳磨蹭來磨蹭去，相當不安分，用餐完更一起收拾碗筷，邊洗碗邊打情罵俏。

電視台加碼公開該集幕後花絮，除了2人同居生活的畫面，金秀賢、金智媛還一起去玩拍貼機，排隊網紅店時，也甜蜜的牽起手，而這顆甜蜜鏡頭未在正片上播出，由於互動太過自然，觀眾猜測2人私下「不單純」。

不過這一切都只是觀眾的猜想，金秀賢和金智媛目前「沒有交往」，但算命師曾在不知情的狀況下幫2人算八字宮合，發現他們彼此有好感，今年會爆出戀愛緋聞，假若真的交往，也一定會朝結婚邁進，成為繼《愛的迫降》玄彬、孫藝真後，第二對假戲真做的CP

▲下戲後，金秀賢（右）暖心喂金智媛吃煎餃。（圖／tvN Drama YouTube）
▲下戲後，金秀賢（右）暖心餵金智媛吃煎餃。（圖／tvN Drama YouTube）
▲金秀賢、金智媛被算出可能因為《淚之女王》假戲真做。（圖／궁희신당 YouTube）
▲金秀賢、金智媛（中）被算出可能因為《淚之女王》假戲真做。（圖／궁희신당 YouTube）
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