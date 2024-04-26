76人帥哥前鋒Kelly Oubre Jr.季後賽驚傳車禍！今對戰尼克照上場
費城76人帥哥前鋒烏布雷(Kelly Oubre Jr.)傳出在季後賽首輪G2賽後出車禍，他開著心愛的2021年版紫色藍寶堅尼闖了紅燈，撞上一輛Hyundai(現代)Elantra轎車，兩台車都因毀損而當場被拖走。不幸中的大幸是，沒有人因此受傷，烏布雷也如期在今(26)日G3賽事中登場，並且帶領76人以125:114擊敗尼克，烏布雷也拿下15分7籃板3助攻。
記者吳政紘/綜合報導
根據美國媒體《TMZ Sports》的報導，費城76人主戰前鋒烏布雷在76人23日輸掉季後賽首輪第二場賽事後，在當地時間凌晨1點45分發生車禍。費城警察局表示，烏布雷駕駛著一台2021年版紫色藍寶堅尼「闖紅燈」，撞上了2023年款的Hyundai Elantra。
烏布雷非常喜歡這台紫色藍寶堅尼，之前替法國汽車雜誌《Intersection Magazine》拍攝時，他也是與這台愛車一起入鏡，並且還特別介紹這是他的愛車。
費城76人本季以東區第7種子挺進季後賽，首輪碰上第2種子尼克，前2戰都由尼克勝出，烏布瑞今天則是先發拿下15分，幫助76人贏球。
此外，烏布雷去年11月也曾在自家附近出車禍，他出門散步卻被車輛撞傷，導致他肋骨、腿部和臀部等多處受傷，休養了3周才得以復出。
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