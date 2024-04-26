買房好苦！七都人「8成薪水」繳房貸　台北、新北最慘：還不夠付

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近五年，全台房貸負擔已從75%提升至83%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，受薪族想要以「薪水存頭期款、繳房貸」，變得越來越困難。
以2023年全台平均住宅總價1245萬元、貸款八成、30年期本息平均攤還的條件下，截至最新公布的113年2月五大行庫新增房貸利率2.077%來計算，每個月須繳3萬7199元的房貸，已占平均提繳工資的83%左右。
若有適用於新青安的購屋族群，儘管貸款年限調長至40年期，優惠的3年內每月仍須繳2萬8996元，往後每月須繳3萬462元，房貸占比也逼近七成。要光靠薪資達成購屋的夢想，對現代人來說是難上加難。
台南市5年間房貸負擔占比增加16個百分點最高！ 新竹縣緊追在後
進一步觀察六都和新竹縣市狀況，2023年台北市房貸負擔占比達147%。陳金萍指出，台北市因房屋平均總價高昂，儘管五年來平均提繳工資已增加13%，但是每月須繳房貸為7萬6251元，遠大於平均提繳工資的5萬2044元，房貸負擔占比僅小幅下滑，從166%降到147%，受薪族想單靠薪資擁有北市門牌，幾乎是不可能的任務。
台南市短短5年間房貸負擔占比就增加16個百分點，居七都之冠。陳金萍表示，近年來，台南市受惠於科技園區、公共設施及重大建設進駐等利多議題，替當地房市增添許多想像空間，吸引大批買盤湧入，房價更是出現大幅飆漲的現象，五年間平均購屋總價大增237萬元，漲幅達32.5%。
然而對於薪資原先就低於全台平均，且成長幅度不高的本地受薪族群來說，購屋壓力迅速暴增，陷入無力買房的困境，因此成為七都裡這五年間房貸負擔占比增加最多的都會區。
而新竹縣房貸負擔占比5年來增加14個百分點至82%，為七都第二。陳金萍分析，新竹縣受惠於科學園區效應，再加上當地腹地有限、供給較少等因素，在剛性需求買盤強勁下，房價漲勢兇猛，5年來漲幅達31.4%。儘管新竹縣工資因科技產業蓬勃，大幅推升縣市整體的薪資水準，但是高薪資依舊是跟不上當地房價飆漲速度，房貸負擔占比增幅顯著。