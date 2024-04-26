台積電落腳嘉義！太保中古屋「賣1間多賺1間」　笑賺逾600萬出場

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李俊逸分析，目前市況確實是「屋主狠開價，買家很敢買」，主要買家多以外地客為主，不少是台積電工程師與產業鏈廠商提前卡位，以其購屋實力，即使價漲力道強，買單機率仍高，也讓賣家更有獲利出場的空間。
中古透天買一千賣三千 成交價同樣狂翻倍
除了中古大樓，中古透天住宅同樣成交實力驚人，根據實價揭露，太保嘉科特區、縣治特區均有10年以上中古透天，價格翻倍成交，其中鄰近嘉科預定地，一戶17年中古透天車墅，屋主102年以1380萬元入手，持有10年，去年底屋主開價超過2倍，以總價3150萬元售出，單看帳面增值高達1770萬元；縣治特區也有一戶18年透天，屋主103年僅買600萬元，持有9年，去年底開價直接乘以2，以1380萬元成交。
李俊逸指出，太保包括高鐵、嘉科等特區，目前推案多以預售為大宗，而預售新屋房價水位高，因此拉抬力道也直接反映在基期低的中古物件上，價漲空間相對大，除了住宅產品，土地價格同樣翻漲，就有地主去年才以每坪5、6萬元入手，今年已有買家喊價每坪14萬元收購，然而看好後勢發展，部分地主也選擇暫緩出場，等待未來天時、地利、人和，提高投資報酬。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，成交物件雖屋齡偏高，不過如整體屋況、地段條件佳，加上又有利多助攻，對房價仍具優勢。目前太保市幾大購屋熱區，生活機能尚在發展中，加上利多尚未完全到位，未來整體房市量能仍有向上空間，然而房價如續漲，購屋族就怕千金難買早知道，不想未來買在最高點，亦可能推促購屋族心態轉趨積極，加快購屋腳步早日成家。