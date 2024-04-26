AKIRA有了「新的愛護對象」！躲台灣記者後面探頭高喊：我是保鑣

林志玲老公AKIRA（黑澤良平）除了是放浪兄弟（EXILE）成員，也是公司LDH的執行長，身兼多職的他為了推廣師弟團不遺餘力，繼4月6日擔任八木勇征的在台保鑣後，他今（26）日除了以老闆、師兄的身分現身，再擔任「Psychic Fever from Exile Tribe」的台灣限定保鑣，更難得在JIMMY、中西椋雅、WEESA、小波津志、半田龍臣、渡邊廉、劍等7位成員受訪後，主動要求補充說明，希望媒體能多多關愛，疼愛師弟溢於言表。
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「Psychic Fever from Exile Tribe」是公司LDH營運的舞蹈學校EXPG STUDIO選出來的7位成員，2019年在「BATTLE OF TOKYO ～ENTER THE Jr.EXILE～」演唱會初亮相，2021年擔任「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2021 “THIS IS JSB”」的嘉賓，直到2022年才正式出道，去年也參與過AKIRA所屬的團體EXILE THE SECOND舉辦的演唱會，實戰經驗不少。
其實「Psychic Fever from Exile Tribe」剛結束泰國的活動，今天是第一次來台，他們為了寶島行努力練習中文，中西椋雅表示：「現在我正在努力學中文，我是日本的男子團體，請大家一定要支持我們，謝謝大家。」除了自我介紹，他們為了要自己買珍珠奶茶，努力記住「珍珠奶茶」的中文，但在台灣買手搖飲並非那麼簡單，記者加碼教他們「大杯珍奶、半糖少冰」的中文，7人現學現賣照唸一遍，場面逗趣。
因為「Psychic Fever from Exile Tribe」是從舞蹈學院培訓出來的藝人，與公司前輩有不少接觸，問及「誰最嚴格？」他們遲遲答不出來，反而戰戰兢兢的看向後方的AKIRA，當全數記者回頭時，AKIRA大聲表示：「我是他們的保鑣。」化解師弟緊張情緒後，劍才表示：「公司一直以來有幫我們準備很多舞台、出席演唱會的機會，我們也會參加學院的發表會。在出道前有很多煩惱、不順遂的時候，我也都會問前輩，AKIRA也有給我們正面指導。他當時提供我們很多選擇與方向，讓我們不受限在一個框架，能去做更多不同的選擇。」
AKIRA今天全程站在後方緊盯「Psychic Fever from Exile Tribe」的訪問，結束後他不同於八木勇征接受台灣媒體的採訪，今天趕在記者離場前表示有話想說，他表示：「他們是去泰國發展最好的日本團體，他們的抖音累積觀看有1.5億，是我們公司發展最好的團體，希望大家多多支持！」主動提攜後輩的舉止，獲得在場媒體滿堂彩。