NBA季後賽／Tyrese Haliburton關鍵三分打！溜馬121:118險退公鹿

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本場比賽公鹿隊一哥「字母哥」Giannis Antetokounmpo，仍舊因為小腿傷勢無法出賽，季後賽開打至今尚未亮相。本場比賽開打後，首節比賽溜馬團隊手感相當火燙，並靠著板凳出發的Obi Toppin單節5投5中攻下11分帶領之下，以39:22暫時領先。第二節比賽公鹿展開反擊，中鋒Brook Lopez單節也5投全進砍下10分，稍微幫助球隊縮小分差，半場打完溜馬仍舊以67:55領先。
雙方易籃再戰後，公鹿持續追近比分，並在末節剩下9分22秒時，靠著Damian Lillard飆進三分球，要到本場比賽首度領先。此後雙方就不斷你來我往，互有領先；比賽剩下19.1秒時，Tyrese Haliburton 在外圍嘗試三分未果，但是Pascal Siakam成功搶下進攻籃板，並將球補進還要到犯規，雖然沒有罰進這球，但也幫助球隊拉開領先分數來到3分。
隨後Khris Middleton迅速上籃拿下2分，但Aaron Nesmith也把握2罰機會，比分仍維持在3分。比賽剩下1.4秒時，公鹿這邊還是相信本場比賽手感最火燙的Khris Middleton，他也順利投進一記高難度三分，幫助球隊追平比數，隨後Pascal Siakam嘗試絕殺未果，雙方殺入延長賽。
延長賽上，由Khris Middleton的切入得分拉開序幕，雙方持續糾纏，比賽剩下14.4秒時，溜馬隊的Aaron Nesmith在外圍開火，飆進關鍵三分，幫助溜馬取得118:115領先。公鹿隨後則是再度將球交給射手Khris Middleton，他把握住第2次幫助球隊追平機會，雙方再度以118:118平手。
溜馬最後一波進攻交給新星Tyrese Haliburton，他順利切入投進2分，還要到犯規，並順利完成三分打，隨後Khris Middleton第3度嘗試追平比數未果，終場溜馬就以3分之差，驚險在主場收下勝利。
此役溜馬Myles Turner攻下全隊最高29分9籃板，Pascal Siakam攻下17分9籃板4助攻，新一代控衛好手Tyrese Haliburton得到18分10籃板16助攻，順利拿下大三元，替補上陣的Obi Toppin也有15分演出。
公鹿方面射手Khris Middleton攻下全場最高42分，可惜並未能幫助球隊贏下比賽，Damian Lillard則是得到28分8助攻，Brook Lopez貢獻14分4籃板，防守悍將Bobby Portis得到17分18籃板。
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