大谷翔平無懼噓聲首局就開轟！幸運球迷一句玩笑話最後竟成真

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去年賽季結束後，大谷翔平正式成為自由球員，許多球隊都有意願想要網羅大谷。其中一度有許多美國八卦媒體報導，大谷已經坐上前往多倫多的飛機，可能準備要加盟藍鳥隊，那架航班還吸引不少球迷關注，但最終走出艙門的並不是大谷翔平，而是加拿大商人Robert Herjavec，最終是烏龍一場。
而大谷翔平今日在首局首打席，面對到藍鳥的先發投手Chris Bassitt，他鎖定一顆83.2英哩失投到紅中的滑球，一棒掃出右外野全壘打牆外，幫助道奇先馳得點，根據數據顯示，這顆球擊球初速來到了96.1英哩，飛行距離則是360英尺。這是大谷近5戰的第3轟，也是他加入道奇隊後的第7轟，追平道奇總教練Dave Roberts過去所保持的，道奇隊在日本出生球員最多轟紀錄。
而日本媒體《Full-Count》報導，隨後當地媒體也採訪到這名接到大谷翔平全壘打球的幸運球迷，該球迷名為Ian Gonzalez，他興奮地表示，這是他第一次接到全壘打球。住在紐約的他，因為工作關係來到多倫多，原本計畫明天就要回紐約，剛好有空就去藍鳥球場看球。他笑著說到：「太棒了，昨天我才開玩笑說，今天要接到大谷翔平的全壘打球，然後球今天就真的飛過來我這裡了，也許這就是命中註定！」
事實上這名幸運球迷支持的是洋基隊，他還沒決定要怎麼處理這顆球，但他也期待之後能跟大谷翔平見面，並向他索取簽名，「我當然知道大谷翔平，希望他能加入洋基，他是一名很棒的球員。」至於會不會因為而成為大谷的粉絲？他則是笑說：「還不知道呢，如果我們有見到面再說。」
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