NBA季後賽／Kawai、PG熄火！獨行俠101：90快艇 系列賽2：1領先

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本場比賽第一節雙方比分都不高，快艇在James Harden後側步投進三分球之後，幫助球隊以23:18結束首節。而獨行俠這邊一哥Luka Doncic，與快艇中鋒Ivica Zubac不慎發生膝蓋對撞，隨後則是一拐一拐地回到板凳休息，所幸後續沒有大礙，仍舊能夠回到場上奮戰。
第二節比賽獨行俠展開反撲，靠著Luka Doncic單節砍下12分，以及板凳上場的菜鳥Dereck Lively II半場也貢獻13分，獨行俠整節打出一波36:18攻勢，半場打完後反倒要回領先優勢，以54:41的比分進入到下半場。
雙方易籃再戰後，第三節雙方你來我往，獨行俠靠著Doncic率領球隊多點開花，但是快艇也在Harden帶領之下將分差咬住，三節打完獨行俠以78:67領先。
末節比賽獨行俠輪到Kyrie Irving發威，率隊拉開比分至最多19分差距，雙方在末節也打得相當有火藥味，Terance Mann與P. J. Washington先是互噴垃圾話爆發衝突，兩人各被吹判一次技術犯規。
隨後Westbrook也在一波防守時，對Doncic大動作犯規，Washington也為了幫隊友出氣，推了Westbrook一把，最終兩人都被驅逐出場，快艇後續也無力再追趕分差，終場就以11分之差輸球，系列賽大比分以1:2落後。
此役獨行俠一哥Luka Doncic砍下22分，附帶10籃板9助攻，繳出準大三元成績，球星Kyrie Irving則是挹注21分4籃板6助攻，前鋒P. J. Washington貢獻10分5籃板，替補上陣的Dereck Lively II也有13分演出。
快艇方面2大巨頭同場熄火，也是輸球最大關鍵之一。James Harden全場13投7中，砍下21分5助攻，Kawai Leonard攻下9分9籃板，Paul George貢獻7分5籃板5助攻，中鋒Ivica Zubac得到19分8籃板，替補出賽的射手Norman Powell攻下21分，Russell Westbrook則是僅得到1分。
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