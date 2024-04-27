地震一直晃怕爆！建築結構RC、SC、SRC 比一比　這種搖晃幅度最小

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▶RC（Reinforced Concrete）指的是鋼筋混凝土。《樂屋網》指出，RC是台灣主流的建築結構，要達到耐震程度，低樓層柱子斷面會比較粗，藉此增加抗震程度，地震來時晃動程度小，但也因為混凝土剛性較強，柔軟度差，若遇上強震會有結構龜裂倒塌的可能。
RC建築物施工期長，仰賴工人反覆綑綁鋼筋、澆灌混凝土逐層建造。考量到RC建築材料結構重量較輕的特性，通常樓高不超過 20 層樓。優點是成本低、防水、防火、耐熱、隔音佳，缺點是梁柱斷面大影響實際使用面積，施工品質很看營造商捆筋密度、水泥澆灌密度、和乾燥養護能力。RC抗震元件多採制震壁和免震墊，但耐震效果不大。
▶SC（Steel Costruture）指的是鋼骨結構，結構主體以鋼骨材質進行組裝，內部沒有水泥混凝土，常和 SS（Steel Structure）一起被提起，視為同類建築工法。SC 通常使用在 30 層以上高樓，因為鋼構材質具有韌性，地震來時擺動幅度較大，能抵銷地震作用力，但搖晃程度也會降低居住舒適感，常被拿來規劃為超高商辦大樓，市中心的玻璃帷幕大樓大都是SC建築。
SC建造仰賴工人組裝加工焊接，工程期最快，不同於RC、SRC要等待混凝土固化，鋼骨體積小不佔據室內面積也是優點，缺點造價貴、抗熱效果差，容易因為大火高溫造成鋼筋變形，導致大樓倒塌，因此建造時多會增加「防火被覆」，鋼材粗細與焊點鎖點影響建築結構安全性。SC抗震元件多採斜撐、阻尼器和韌性切削。
▶SRC（Steel Reinforced Concrete）指的是鋼骨鋼筋混凝土，就是結合RC與SRC兩者結構特性，兼具混凝土剛性與鋼骨韌性，梁柱中間以鋼骨支撐，外牆再包覆混凝土，因為融合上述兩種工法，價格為建築材料中最貴，技術性較複雜，考驗施工團隊的品管與技術。地震來臨時搖晃度低，因此居住舒適度優於SC，梁柱所佔的空間面積居中，通常被使用在 15~20 中高樓層。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐受訪時表示，現在不少高樓建案會訴求SRC結構，要價也會比RC高一些，以成本來說，確實會比RC高，相對SC，樑柱較厚實，穩定度和隔音狀況較佳，且防火能力相對好，遇到地震也比較不會搖晃。
買中古屋注意！最好避開2003年前的成屋
《樂屋網》也提醒，台灣位於板塊交接帶，單就本島就有36條活動斷層，自921大地震後，政府修改建築法規要求房屋結構都要有耐震設計，921後的新建案耐震度都需達五級，新建案大都有耐震規劃，買中古屋則要避開 2003 年之前的成屋。