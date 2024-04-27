ZICO找BLACKPINK Jennie伴唱「創人生巔峰」！台灣歌迷能看到真人
南韓女天團BLACKPINK成員Jennie不再受「YG娛樂」約束，去年12月開始自行打理個人事業，除了終於能去上想錄的節目之外，也選擇助陣ZICO的新歌《SPOT!》，該曲26日一公開後，隨即攻占各國iTunes第一名，MV截至目前上線21小時，已創下740萬瀏覽，成功登上YouTube發燒影音冠軍，ZICO也因為Jennie的伴唱，個人IG瀏覽首次突破2000萬，可見小天后Jennie不凡的影響力。
記者陳雅蘭／綜合報導
《SPOT!》一公開音源，除了空降韓國音樂排行榜Melon第一名，ZICO的公司也透露，歌曲還衝到台灣、泰國、智利、印尼等31個國家的iTunes榜首，《SPOT!》可算是ZICO的過往音樂成績裡，少數短期內創下龐大閱聽的作品。
能讓《SPOT!》在短期內被全世界看到，BLACKPINK成員Jennie功不可沒，在4月18日ZICO於IG上傳2人合作的預告後，就掀起各國BLACKPINK粉絲瘋狂，該支影片也讓ZICO的IG觀看創下首個千萬成績，目前已累積2763萬點閱，比他IG粉絲追蹤數的499萬還要高，而其他與Jennie相關的合作短影音，最低也有191萬觀看、次要高的為951萬，都比ZICO過往個人的影音平均50萬、60萬都來得高。
ZICO推出新歌後，也確定於7月7日來台出席高雄啤酒節，歌迷屆時有望聽到《SPOT!》表演。
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