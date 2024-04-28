高雄女警遭男同事性騷！提出申訴竟不成立 她怒興訟求撤銷結果曝
2019年間，高雄一名女警遭男同事「一直看到胸」、「只想玩女警」言語性騷，事後提出申訴，竟被高雄市政府性騷擾防治會決議「不成立」，女警不服又興訟要求撤銷決議，法官一審認為，該會議記載缺漏百出，程序明顯存在瑕疵，因此判決撤銷；高市社會局提出上訴，最高行政法院維持原判，駁回上訴，社會局敗訴確定。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，該名男警於2019年間，利用LINE及共同服勤期間，言語性騷女警，傳送「想妳啊」、「只想玩女警」、「不要太想我」等，之後經分局調查認定「性騷擾成立」，男警向高市府提起再申訴。但高市府性騷擾防治會會議決議，認定涉及行騷擾防治法的事項「不成立」。
女警憤而興訟要求撤銷該決議，案經法院一審，發現會議紀錄缺漏百出，不但主席從女性變男性，就連委員和主席的發言內容、意見討論和相關思辨等資訊都沒有，也未詳實紀錄表決方法及結果，程序明顯存在瑕疵，因此判決撤銷。高市府社會局提出上訴，二審法官認為，會議記錄未記載相關重要資訊，也沒有投票表決紀錄與詢問其他委員的意見，認為程序不合法，駁回上訴確定。
※【NOWnews 今日新聞
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