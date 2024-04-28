快評／金塊G4終究輸給了人性　「關門」失敗因不如湖人渴望

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G4湖人直接讓Anthony Davis對位Nikola Jokic，LeBron James對位Jamal Murray，用意也很明顯，沒有什麼戰術博弈了，湖人直接強點對強點，希望直接限制對方的兩名球星，讓金塊的角色球員來嘗試擊敗他們，若這樣落敗也認了。
這場比賽湖人更有鬥志，他們要捍衛尊嚴，不想在主場球迷面前被橫掃，因此他們在卡位上很拚搏，去爭搶每一顆50-50的球，對抗上非常強硬、寸土不讓，這讓他們在上半場取得領先後，下半場關鍵的前6分鐘沒有被追近比數。
前3戰都被逆轉 湖人G4下半場關鍵6分鐘頂住了
在系列賽的前3戰，湖人領先時間高達93分36秒，遠超金塊領先的41分53秒，每一場都曾有雙位數的領先優勢，甚至曾有破20分的差距，但問題是下半場他們常有起伏，被金塊抓到機會一波逆轉。
金塊在3：0領先後，今天在G4的專注力上有些不理想，Jokic在籃下擺脫後放籃失手，Michael Porter Jr.大打小失敗、還曾3罰僅1中，其他還包括過度協防漏人、攻防轉換處理球漫不經心，這些細節沒有做好，讓他們屢屢在要更進一步追近比分時，錯失機會。
必須佩服湖人在絕境之下仍能保持鎮靜的心志，他們不愧是前冠軍球隊，是一支可怕的對手，所以金塊總教練Michael Malone這一場比賽也不敢掉以輕心，希望能避免夜長夢多。不過他的球員在比賽準備上沒有做好，連續4場曾經落後到達雙位數，這對於金塊來說絕非好現象。
金塊G5必須帶著更強烈的贏球渴望打球 Jokic需要為比賽定下基調
金塊G5必須要拿下，LeBron James擁有在大賽中逆勢翻盤的經驗，他的球隊不會自亂陣腳，而且意志如鐵，你不能可能不帶著必勝決心關門。而這必須從他們的兩位球星做起，特別是Jokic。
他是打球很聰明的球員，總是豪不費力地將球傳到正確的人、正確的位置上，但這幾場比賽Jokic在攻防上給予對手的壓力不夠，讓Anthony Davis有很多餘力去對付他的隊友，今晚讓AD砍下25分23籃板6助攻，這是不可接受的。如果在比賽最後階段，Jokic沒有大意被James抄球灌籃、如果金塊有人提醒他，那會不會他們可以追得更近一些？金塊關鍵時刻還是打得很好，但他們需要保持整場，要在比賽前期就抓緊繩子。
回到主場Jokic和Murray得在比賽一開始就定下基調，金塊隊必須在半場領先，而不是每一場都從後趕起，Jokic需要強勢進攻禁區，Murray也要給對位者帶來更多麻煩，使湖人必須協防他們，以此來激活球隊射手。金塊前3戰有效命中率僅有51.4%，三分球104投28中，命中率只有26.9%，他們的進攻效率沒有達到水準。
系列賽至今，金塊每一場都贏得很驚險，0：3的數字或許讓他們有些忘記——湖人並不是可以掉以輕心的對手。James和Davis在對面的比賽，每一場都值得你全力以赴。
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