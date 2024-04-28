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NBA季後賽／對戰11連敗終止！湖人119：108力克金塊　稍挽回顏面

▲「詹皇」LeBron James本場比賽共23投14中，攻下全隊最高的30分，幫助湖人在主場稍微挽回顏面。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James本場比賽共23投14中，攻下全隊最高的30分，幫助湖人在主場稍微挽回顏面。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪季後賽G4，今（28）日由洛杉磯湖人在主場續戰丹佛金塊，賽前金塊隊在系列賽上以大比分3:0取得絕對優勢，本場比賽湖人有著輸不得的壓力，若是再輸球本賽季也就到此為止。而此役湖人靠著「詹皇」LeBron James攻下全隊最高30分，終場就率領球隊以119：108擊敗金塊，終止近期對戰11連敗，湖人目前系列賽仍以1:3落後，不過也稍微挽回一點顏面。

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本場比賽上半場湖人就展現出，不想要連續兩個賽季在季後賽上被金塊橫掃的意志，靠著主戰中鋒Anthony Davis半場10投8中，攻下17分帶領之下，以及LeBron James半場也貢獻14分，湖人在上半場團隊的投籃命中率高達57.4%，金塊則是僅有40.5%，半場打完湖人以61:48取得雙位數領先。

雙方易籃再戰後，兩隊打得火熱，金塊也持續將分差緊咬，Michael Porter Jr.單節攻下15分，Nikola Jokic也得到10分，但湖人也這邊不甘示弱，在外圍有所回應，三節打完湖人仍舊以91:80領先。比賽來到決勝節，湖人一度打出一波11:3的攻勢，將分差再度拉開至19分差距，但是金塊還沒有放棄，也回敬一波11:3，不過紫金大軍仍舊將分差維持在一定領先，終場湖人就以11分之差在主場收下勝利，系列賽仍舊以1:3落後。

此役湖人方面以「詹皇」LeBron James表現最佳，全場23投14中攻下30分，另拿到5籃板4助攻，中鋒Anthony Davis得到「20-20」成績，貢獻25分23籃板，射手D'Angelo Russell挹注21分，Austin Reaves得到21分6助攻，替補上陣的Taurean Prince也得到9分。

金塊方面一哥Nikola Jokic交出大三元成績，全場20投10中，砍下全場最高33分，附帶14籃板14助攻，可惜未能幫球隊搶下勝利。控衛Jamal Murray則是攻下22分6籃板5助攻，前鋒Michael Porter Jr.貢獻27分11籃板，Kentavious Caldwell-Pope也有14分演出。

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