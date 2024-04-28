房市／新北「塭仔圳重劃區」熱度高！信義房屋：丹鳳迴龍商圈受惠
隨著新北市塭仔圳重劃區首條 30米計畫道路 「領航路」正式完工，串聯起新莊與泰山生活圈的塭仔圳重劃區，再度成為近期新北房市討論話題。然而，塭仔圳重劃區仍然尚處於開發階段，民眾轉而將目光轉向鄰近的丹鳳商圈，尋找合適案件提早搶先卡位。
家庭消費中心／綜合報導
信義房屋新莊丹鳳店專案經理鍾旻君表示，近期有許多民眾特地詢問塭仔圳重劃區案件，因重劃區暫無相關物件可購買，因而轉往鄰近南新莊商圈。相較於北新莊社區多離捷運站有段距離，若有通勤需求的自住客，還是會選擇步行可抵達的物件為主，如丹鳳、迴龍捷運站旁周邊社區。購屋族群多為30多歲的家庭首購客，也有不少退休人士選擇在此購買第二間房子。
鍾旻君補充表示，近期丹鳳站、迴龍站周邊房齡約10年的社區，如世界花園、麗寶雙壐、君泰、誠美學學院、興富發捷仕堡，目前都已成交至5字頭的價格，未來塭仔圳重劃區建設完成後，將有助完善此區生活機能，此時提早規劃看房，會是一個不錯的時間點。
除溫仔圳重劃區外，鍾旻君也建議喜歡重劃區物件的民眾，在新莊頭前重劃區，副都心重劃區，都有許多不錯的中古屋及成屋案件可選擇，不僅機能逐漸成熟，未來發展更是指日可待。