寶林案釀4死！柳采葳爆2廚師竟沒證照　百貨美食街9成稽查不合格

我是廣告 請繼續往下閱讀
柳采葳質疑，「簡單復熱、調理、組合」的定義模糊，她詢問衛生局寶林茶室等美食街餐廳是否屬於一般餐館餐飲業（需要廚師執照），衛生局竟回覆「考量現行餐飲業烹調方式多元，待食藥署函釋判定原則後，再行判定」，柳采葳轟，「連餐廳類別都搞不清楚，到底要用什麼標準去稽查？」
柳采葳揭露，3月29日至4月24日百貨公司美食街稽查專案，衛生局查核34家百貨公司美食街，共稽查524家，不合格187家，不合格率達36%。其中誠品南西店稽查21家、不合格19家，不合格率91%；微風南山稽查19家、不合格17家，不合格率90%；SOGO天母店稽查25家、不合格19家，不合格率76%，遠百信義A13稽查27家，不合格12家，不合格率71%；美麗華稽查31家，不合格19家，不合格率61%。
柳采葳直言，百貨美食街不合格原因包括，衛生管理不符規定、食材保存不當、未能出示產品責任保險、查獲逾期食品等，誠品南西店、微風南山高達9成店家稽查不合格，真的太誇張；甚至連爆出食安危機的店家，如藏壽司、八方雲集、王品初瓦、嚮辣等，衛福部認定「旗下餐飲品牌所供應餐食由中央廚房統一供應食材，各門市再依總公司制定標準作業流程，將食材經簡單復熱、調理或擺盤即完成，不須具專業烹調技術，尚不須符合烹調技術士證照人員持證比例。」
柳采葳轟，若美食街及連鎖餐飲業的廚師都不用廚師執照，不具備對食安的意識，寶林案的悲劇恐怕會一再重演。更誇張的是，連台北市議會B1餐廳也被檢舉衛生不合格，該餐廳甚至曾在交誼廳舉辦筵席，照規定持證比率應達75%，但現場從業人員1人，持有廚師證0人，疑涉違反食安法第12條規定。
柳采葳認為，中央法規對一般餐館餐飲業的定義模糊，台北市應率先訂定更嚴格的餐飲業持證規範，除一般餐館餐飲業設置持技術證照人員達50%外，《台北市食品安全自治條例》應增加有登記營業之餐廳，如百貨公司美食街、麵店、壽司店、烤肉店等，至少有1名廚師應有丙級廚師執照，從源頭把關食安，讓每位廚師都是食安官。