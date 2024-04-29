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房市／信義房屋獲TCFA服務金賞認證　二人奪「服務天使」榮耀

▲信義房屋入選2024 TCFA「服務金賞」認證企業，分店秘書陳珈盈、社區幫蔡尚燁獲 TCFA「服務天使」榮耀。（圖／資料照片）
▲信義房屋入選2024 TCFA「服務金賞」認證企業，分店秘書陳珈盈、社區幫蔡尚燁獲 TCFA「服務天使」榮耀。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

台灣從事服務業人口占總就業人數近60%，服務業對台灣經濟發展和就業穩定中扮演著重要角色，TCFA台灣連鎖暨加盟協會首屆揭曉「TCFA服務金賞認證」制度，接軌國際標準評核，4月25日宣布信義房屋入選TCFA服務金賞認證71家企業之一；並頒發第十一屆「2024服務天使獎」共有47家企業的86位績優人員獲獎，信義房屋由分店秘書陳珈盈、社區幫蔡尚燁兩位同仁勇奪此榮耀。他們在集團內擔任的角色並不相同，但共通點都是在崗位上善盡職責，以熱情、專業、卓越的服務精神，為信義企業集團創造出共好的善循環氛圍。

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TCFA台灣連鎖暨加盟協會為鼓勵台灣連鎖品牌追求更高的服務品質目標，今年起導入國際標準，推出「服務金賞」認證，希望帶動台灣服務業進一步升級，今年首度揭露71家入選企業，信義房屋也入列，信義房屋成立以來，以「先義後利、以人為本、正向思考」三大理念貫穿集團精神，也深深內化在每一位同仁心中，入選「TCFA服務金賞」認證更是對於信義房屋理念與專業的肯定。

信義房屋分店秘書陳珈盈、與社區幫蔡尚燁榮獲今年TCFA「服務天使」榮耀，陳珈盈為位處第一線的分店秘書，除了店務外，更是第一線房仲業務與總公司幕僚的溝通橋樑，陳珈盈加入信義房屋12年，目前任職於新板特區店的她，歷經多間分店歷練，屢屢榮獲績優幕僚人員，曾在人生中歷經需要腦部手術的變故，卻選擇在兩個月後復原堅持返回分店秘書崗位，秉持著專業精神繼續為同仁及客戶提供服務，陳珈盈也同時擔任秘書小組長長達5年時間，工作職責除了店務外，更需協助區內新設分店及遷點，並指導許多新進秘書，更擔任總部祕書新人與新任小組長培育課程講師，精進自我能力外，也發揮「手心向下」精神經驗傳承。

除了身處第一線的分店秘書，更有許多於幕後默默耕耘、付出，擔任強力後盾的工作同仁，在社區幫服務已經六年的蔡尚燁就是這樣的角色，不論內外部客戶，包含分店、部門同仁、社區住戶、物管公司、合作異業，皆用心服務，盡自己所能，協助解決客戶問題，屢獲客戶肯定，工作中，他更會站在他人的角度，主動思索如何優化現況，包含作業改善的可行性或方法，並進而提出試行或提案。蔡尚燁曾與團隊共同推動讓里長使用一般管理社區的「社區幫APP」，探索里長確切需求，並進行流程優化，後續更廣泛應用在促進里幹事協助里長相關業務，接近實際里辦公室需求。


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