房市／信義房屋獲TCFA服務金賞認證　二人奪「服務天使」榮耀

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信義房屋分店秘書陳珈盈、與社區幫蔡尚燁榮獲今年TCFA「服務天使」榮耀，陳珈盈為位處第一線的分店秘書，除了店務外，更是第一線房仲業務與總公司幕僚的溝通橋樑，陳珈盈加入信義房屋12年，目前任職於新板特區店的她，歷經多間分店歷練，屢屢榮獲績優幕僚人員，曾在人生中歷經需要腦部手術的變故，卻選擇在兩個月後復原堅持返回分店秘書崗位，秉持著專業精神繼續為同仁及客戶提供服務，陳珈盈也同時擔任秘書小組長長達5年時間，工作職責除了店務外，更需協助區內新設分店及遷點，並指導許多新進秘書，更擔任總部祕書新人與新任小組長培育課程講師，精進自我能力外，也發揮「手心向下」精神經驗傳承。
除了身處第一線的分店秘書，更有許多於幕後默默耕耘、付出，擔任強力後盾的工作同仁，在社區幫服務已經六年的蔡尚燁就是這樣的角色，不論內外部客戶，包含分店、部門同仁、社區住戶、物管公司、合作異業，皆用心服務，盡自己所能，協助解決客戶問題，屢獲客戶肯定，工作中，他更會站在他人的角度，主動思索如何優化現況，包含作業改善的可行性或方法，並進而提出試行或提案。蔡尚燁曾與團隊共同推動讓里長使用一般管理社區的「社區幫APP」，探索里長確切需求，並進行流程優化，後續更廣泛應用在促進里幹事協助里長相關業務，接近實際里辦公室需求。