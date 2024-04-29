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新青安旺小宅房價！台南高雄「台積電效應」　刺激行情狂漲逾2成

▲打炒房政策「捧小踩大」？六都小宅漲勢反而輾壓大宅，其中台南、高雄更因「台積電效應」，小宅行情上漲逾兩成。（圖／台灣房屋提供）
▲打炒房政策「捧小踩大」？六都小宅漲勢反而輾壓大宅，其中台南、高雄更因「台積電效應」，小宅行情上漲逾兩成。（圖／台灣房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

打炒房打大不打小，小宅的漲幅竟狂甩大宅！台灣房屋根據實價登錄資料，統計六都25坪以下小宅與逾65坪大宅近三年的單價漲幅，結果顯示，六都小宅的漲幅皆領先大宅！其中以南二都的小宅漲聲最宏亮，大漲超過2成領跑各地；北市小宅漲幅8.8%雖為六都最少，但相較大宅幾乎文風不動僅漲0.2%，首都小宅的漲勢遠比大宅亮眼。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，房市在後疫情的通膨帶動下，不論大小宅均呈現價揚趨勢，但65坪以上的大宅，易超過央行豪宅限貸的總價門檻，且2021年起，央行數度緊縮豪宅放貸，如今成數上限僅4成；加上平均地權條例的私法人購屋許可制實施後，抑制豪宅置產主力之一的私法人買盤。

囤房稅2.0的重稅規劃，又讓房屋稅基高的大宅面臨壓力，在政策的連番打壓下，大坪數產品的漲幅也較保守，尤其台北市房價水準突出，大坪數住宅幾乎皆為避無可避的豪宅，大宅漲幅也因而趨於低調。

▲六都成屋大、小宅漲幅比較。（圖／台灣房屋提供）
▲六都成屋大、小宅漲幅比較。（圖／台灣房屋提供）
相較於大宅受政策箝制，小宅因買盤向來以首購自住客為大宗，在「打炒作不打自住」的原則下，所受衝擊較輕；且去年下半年新青安優貸上路後，大幅拉抬低總價小宅買氣，市場上逐漸形成小宅「賣一間少一間」的供不應求趨勢，買方追價意願也相對踴躍，使小宅的身價明顯提高。

科學園區迎護國神山  助漲南二都成屋小宅

六都中成屋小宅漲幅最高的都會，由台南市奪冠，3年間均價從17萬元上漲至21.4萬元，漲幅將近26%；高雄市也不遑多讓，近3年小宅漲幅也達到21.3%。

陳定中表示，台南的南科因台積電3奈米產能穩定，營業額超越竹科躍居三大科學園區龍頭，就業買盤也持續暢旺；且南科後續還有三期園區、FG重劃區的開發前景，使周邊首購小宅掀起卡位戰，新案價碼已攻上4字頭，連帶激勵中古屋補漲。

▲南科LM特區可建築用地剩下不到3成，信義房屋專家認為，FG特區的開發預估將能緩解居住供不應求的問題、帶動當地一波交易量能。（圖／資料照片）
▲台積電帶旺台南南科小宅房價，新案價碼已攻上4字頭。（示意圖／資料照片）
台灣房屋美術青海加盟店店東洪誌隆指出，高雄楠梓的台積電新廠，預計2025年量產，鄰近楠梓的橋頭科學園區，也吸引許多半導體上下游產業佈局。

在科學園區加持下，不少買家看好後續房市發展，進場態度積極，加上新青安的低利率、長年期，可降低民眾每月還款負擔，激勵小資族前進科園概念區置產，使北高雄的小宅交易活絡，房價也反映積情應聲走揚。

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