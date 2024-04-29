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NBA快評／Beal災難表現讓太陽西沈？三巨頭更大問題下季還是難解

▲Bradley Beal（左）在季後賽對上灰狼的系列賽災難級表現，成為眾矢之的，導致太陽慘遭0:4橫掃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Bradley Beal（左）在季後賽對上灰狼的系列賽災難級表現，成為眾矢之的，導致太陽慘遭0:4橫掃。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

2023-24 NBA季後賽首輪，鳳凰城太陽慘遭明尼蘇達灰狼以0:4橫掃出局，成為全聯盟第一支遭到淘汰的球隊，季初組成的驚人「三巨頭」Bradley Beal、 Kevin Durant和Devin Booker聯手的第一個球季就難堪落幕，在龐大的薪資壓力下，來年球季如何變陣勢必成為聯盟新焦點。

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分析太陽兵敗的主因是三巨頭磨合問題，縱使三人的單打能力堪稱聯盟頂尖，但例行賽三人輪流受傷，實際合體的場次太少，加上球權分配大有問題，又缺乏一個頂級的後衛坐鎮，綜合起來就成為輸球的主因。

▲太陽隊三巨頭Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal下季薪資達1.5億美元，超過14隊的團隊薪資，恐面臨解散。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽隊三巨頭Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal下季薪資達1.5億美元，超過14隊的團隊薪資，恐面臨解散。（圖／美聯社／達志影像）
Beal災難表現成為戰犯　G4正負值-12全場最差

Bradley Beal成為此系列賽的戰犯之一，即使G3攻下28分，但G4又找不到準星，上半場就陷入犯規麻煩，半場7投2中，僅貢獻5分、0助攻，下半場也沒有回溫，加上防守漏洞百出，成為攻守黑洞。

30歲的Bradley Beal生涯曾有兩個賽季場均得分飆破30，但轉戰太陽後仍找不到定位，關鍵G4他全場13投4中，包括三分球5投1中，僅攻下9分，另外有6次失誤、6次犯規，正負值是全場最差的-12。

▲鳳凰城太陽遭橫掃，Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal的「三巨頭」組合也不堪用。（圖／美聯社／達志影像）
▲鳳凰城太陽遭橫掃，Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal的「三巨頭」組合也不堪用。（圖／美聯社／達志影像）
三巨頭無法發揮加乘效應　致命傷難救

Bradley Beal災難級表現也成為眾矢之的，枉費Kevin Durant和Devin Booker聯手轟下82分，也無法拯救球隊。其實太陽三巨頭的得分都不是問題，即使一人當機，也會有人能得分，但三人的合作無法讓球隊變好，才是最大問題，關鍵G4太陽只有8人輪番上陣，只有Kevin Durant和Devin Booker得分達雙位數。

展望太陽隊下一季，三巨頭龐大的薪資加總起來超過1.5億美元，選擇「拼當下」的太陽隊，團隊薪資壓力沈重，下一季還能做出多少補強很難說，況且KD、Beal又老了一歲，傷病風險更大，在強權林立的西區想要殺出重圍，恐怕將是越來越不可能達成的任務！

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