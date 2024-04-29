NBA快評／Beal災難表現讓太陽西沈？三巨頭更大問題下季還是難解

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Beal災難表現成為戰犯 G4正負值-12全場最差
Bradley Beal成為此系列賽的戰犯之一，即使G3攻下28分，但G4又找不到準星，上半場就陷入犯規麻煩，半場7投2中，僅貢獻5分、0助攻，下半場也沒有回溫，加上防守漏洞百出，成為攻守黑洞。
30歲的Bradley Beal生涯曾有兩個賽季場均得分飆破30，但轉戰太陽後仍找不到定位，關鍵G4他全場13投4中，包括三分球5投1中，僅攻下9分，另外有6次失誤、6次犯規，正負值是全場最差的-12。
三巨頭無法發揮加乘效應 致命傷難救
Bradley Beal災難級表現也成為眾矢之的，枉費Kevin Durant和Devin Booker聯手轟下82分，也無法拯救球隊。其實太陽三巨頭的得分都不是問題，即使一人當機，也會有人能得分，但三人的合作無法讓球隊變好，才是最大問題，關鍵G4太陽只有8人輪番上陣，只有Kevin Durant和Devin Booker得分達雙位數。
展望太陽隊下一季，三巨頭龐大的薪資加總起來超過1.5億美元，選擇「拼當下」的太陽隊，團隊薪資壓力沈重，下一季還能做出多少補強很難說，況且KD、Beal又老了一歲，傷病風險更大，在強權林立的西區想要殺出重圍，恐怕將是越來越不可能達成的任務！
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