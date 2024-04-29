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下個寶林？柳采葳爆多間「米其林餐廳」衛生稽查不合格　它最嚴重

▲台北市議員柳采葳揭露，近4年多間米其林餐廳發生衛生稽查不合格的情況。（圖／國民黨提供，資料照）
▲台北市議員柳采葳揭露，近4年多間米其林餐廳發生衛生稽查不合格的情況。（圖／國民黨提供，資料照）

記者林怡昕／台北報導

寶林茶室食物中毒再增1例死亡個案，目前全案已經累計4例死亡。對此，台北市議員柳采葳今（29）日在質詢中再揭露，君品頤宮、天香樓、米香、A Cut等米其林餐廳，近4年發生多次衛生稽查不合格的情況，而摩斯漢堡衛生稽查近4年平均初查不合格率高達36%，柳呼籲，衛生局應加強督導餐飲業者參與衛生講習，並提供外語講習給外籍餐飲從業人員。

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柳采葳指出，寶林事件後，民眾通報各類型食安問題中，餐飲衛生環境不佳高達726 件，佔71.9%，她發現速食業者（摩斯漢堡）的衛生環境很差，2021年抽查40家、15家限期改善，初查不合格率37.5%；2022年抽查40家、15家限期改善，初查不合格率37.5%；2023年抽查65家、20家限期改善，初查不合格率30.7%；2024年1至4月抽查10家、5家限期改善，初查不合格率50%；近4年平均初查不合格率高達36%，不合格項目包括冷凍庫食材放地面、地面有病媒出沒、天花板有蜘蛛網、廢油和新油未分區存放、炸鍋不潔等，顯然衛生環境出現很大問題。

柳采葳揭露，不只速食業者，連多家米其林餐廳也有多次稽查不合格的狀況，2021年至2024年4月衛生局稽查「天香樓」11次有5次不合格，原因包括廚師未立即提供廚師證、生熟食刀架未歸位、攪肉機生鏽、備料區膠條發霉等；米其林三星餐廳「君品頤宮」稽查12次5次不合格；「米香」稽查11次6次不合格、「巴黎廳1930X高山英紀」稽查9次4次不合格；「A Cut」稽查5次4次不合格。柳采威質疑，「連米其林餐廳衛生都堪憂，民眾還有什麼東西可以吃得安心？」

柳采葳直言，衛生是做餐飲最重要的基本條件，《食品良好衛生規範準則》規定，食品從業人員於從業期間，應接受衛生主管機關或其認可或委託相關機構、學校、法人所辦理的衛生講習。《食品良好衛生規範準則第24條》規範，持廚師證照者每年至少參加8小時衛生講習，然而實際參加衛生講習的人數寥寥無幾，110年17330人、111年23455人、112年24556人，平均每年參加人數僅21780人，甚至比台北市23995家登記營業之餐館業、其他餐飲業還要少！

柳采葳呼籲，衛生局應該加強督導餐飲業者參與衛生講習，並落實每年稽查，若未參與衛生講習者，應處相應罰鍰？對於外國廚師若聽不懂衛生講習的內容，恐怕會欠缺食安觀念？柳也呼籲，衛生局與其他認證機構應舉辦外語衛生講習（英語、越南語、印尼語等），或提供翻譯給外籍餐飲從業人員，讓每位餐飲人員都具備食安意識。

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