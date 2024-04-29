下個寶林？柳采葳爆多間「米其林餐廳」衛生稽查不合格　它最嚴重

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柳采葳揭露，不只速食業者，連多家米其林餐廳也有多次稽查不合格的狀況，2021年至2024年4月衛生局稽查「天香樓」11次有5次不合格，原因包括廚師未立即提供廚師證、生熟食刀架未歸位、攪肉機生鏽、備料區膠條發霉等；米其林三星餐廳「君品頤宮」稽查12次5次不合格；「米香」稽查11次6次不合格、「巴黎廳1930X高山英紀」稽查9次4次不合格；「A Cut」稽查5次4次不合格。柳采威質疑，「連米其林餐廳衛生都堪憂，民眾還有什麼東西可以吃得安心？」
柳采葳直言，衛生是做餐飲最重要的基本條件，《食品良好衛生規範準則》規定，食品從業人員於從業期間，應接受衛生主管機關或其認可或委託相關機構、學校、法人所辦理的衛生講習。《食品良好衛生規範準則第24條》規範，持廚師證照者每年至少參加8小時衛生講習，然而實際參加衛生講習的人數寥寥無幾，110年17330人、111年23455人、112年24556人，平均每年參加人數僅21780人，甚至比台北市23995家登記營業之餐館業、其他餐飲業還要少！
柳采葳呼籲，衛生局應該加強督導餐飲業者參與衛生講習，並落實每年稽查，若未參與衛生講習者，應處相應罰鍰？對於外國廚師若聽不懂衛生講習的內容，恐怕會欠缺食安觀念？柳也呼籲，衛生局與其他認證機構應舉辦外語衛生講習（英語、越南語、印尼語等），或提供翻譯給外籍餐飲從業人員，讓每位餐飲人員都具備食安意識。