京華城容積率爭議！公司提「5點聲明」　籲請蔣萬安盡速移送檢調

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一、請給企業良性的經營環境，而不是政治惡鬥的犧牲品。
二、對容積率的取得過程一切依法，公務人員依法行政，應受尊重！
三、城市進步，必須創新。以公益性、公共性，帶動周邊社區活化與經濟發展，為城市做出貢獻。
四、對於斷章取義、惡意誹謗、不實指摘的媒體、名嘴及政治人物，我們將依法提告，以正視聽。
五、籲請蔣萬安市長盡速將本案移送檢調，主動調查。
京華城公司指出，京華城屬第三種商業區，基準容積率原本就是560％，台北市郝市府刻意錯誤認定，直到民國105年，經監察院糾正北市府後，確認京華城容積率確實原本即為560％，但已延宕京華城公司的開發計畫近12年，導致京華城公司，蒙受鉅額損失。
再者，民國103年間，京華城遭北市府解除西北側土地的整體開發權益，北市府卻未返還京華城已代西北側地主捐出近600平方公尺土地，導致京華城再次蒙受損失。
京華城公司指出，京華城是在監察院糾正北市府所回復原本的商三法定容積率560％基礎上，就都市創新、大面積開發計畫、打造城市亮點，引領地區再生，帶動信義計畫區向北延伸，串連南北側既有發展區，活絡並修補都市機能與裂縫，落實綠色節能，推動綠建築，以永續韌性技術，減緩與調適都市異常氣候，以確保建築結構品質及社區防災機能及高智能商辦，協助北市建構智慧城市，作為努力發展目標。
京華城公司補充，京華城公司依都市計畫法申請容積獎勵，將來所創設的是具有綠建築鑽石級、智慧建築鑽石級、耐震標章的頂級商辦，以展現都市新風貌。
京華城之容積獎勵，源於為都市創新與貢獻而依法申請20％容積獎勵及30％容積移轉、分階段取得，而且都經北市府依法定程序審查及核准在案並已興建中。公務人員依法行政應受尊重，對於北市府所發出之公文予以斷章取義、惡意誹謗不實指摘的媒體、名嘴及政治人物，我們將依法提告，並籲請蔣市府盡速移送檢調，以正視聽。
京華城股份有限公司再次籲請各界擺脫政治色彩干擾，以期待的心情，見證京華廣場在未來的每一天成長、茁壯，在未來運營後引領都市創新、公益性、公共性，並帶動周邊社區活化與經濟發展，為城市做出貢獻。