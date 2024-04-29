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京華城容積率爭議！公司提「5點聲明」　籲請蔣萬安盡速移送檢調

▲京華城在2020年時拆除，原址改建為「京華廣場」。（圖／NOWnews資料照）
▲京華城在2020年時拆除，原址改建為「京華廣場」。（圖／NOWnews資料照）

記者潘毅／綜合報導

台北市京華城容積率爭議事件持續延燒，國民黨台北市議員游淑慧質疑前台北市長柯文哲對京華城容積率兩度放手。對此，京華城公司今（29）日發出5大聲明，表態「對容積率的取得過程一切依法，公務人員依法行政，應受尊重！」並且呼籲台北市長蔣萬安，應儘速將本案移送檢調，主動調查。

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▲國民黨台北市議員游淑慧今（28）日在臉書發文質疑，寶林茶室和以往在市府遇到的食品中毒案件很不一樣。（圖／資料照片）
▲國民黨台北市議員游淑慧質疑柯文哲對京華城容積率兩度放手。（圖／資料照片）
京華城公司今天表示，對於京華城容積率近期引起關注、被誤解、操弄，淪為各方政治惡鬥下的犧牲品，京華城發表5大聲明：

一、請給企業良性的經營環境，而不是政治惡鬥的犧牲品。

二、對容積率的取得過程一切依法，公務人員依法行政，應受尊重！

三、城市進步，必須創新。以公益性、公共性，帶動周邊社區活化與經濟發展，為城市做出貢獻。

四、對於斷章取義、惡意誹謗、不實指摘的媒體、名嘴及政治人物，我們將依法提告，以正視聽。

五、籲請蔣萬安市長盡速將本案移送檢調，主動調查。

▲京華城在2020年時拆除，預定原址改建為「京華廣場」。（圖／NOWnews資料照）
▲京華城在2020年時拆除，原址改建為「京華廣場」。（圖／NOWnews資料照）
京華城公司指出，京華城屬第三種商業區，基準容積率原本就是560％，台北市郝市府刻意錯誤認定，直到民國105年，經監察院糾正北市府後，確認京華城容積率確實原本即為560％，但已延宕京華城公司的開發計畫近12年，導致京華城公司，蒙受鉅額損失。

再者，民國103年間，京華城遭北市府解除西北側土地的整體開發權益，北市府卻未返還京華城已代西北側地主捐出近600平方公尺土地，導致京華城再次蒙受損失。

京華城公司指出，京華城是在監察院糾正北市府所回復原本的商三法定容積率560％基礎上，就都市創新、大面積開發計畫、打造城市亮點，引領地區再生，帶動信義計畫區向北延伸，串連南北側既有發展區，活絡並修補都市機能與裂縫，落實綠色節能，推動綠建築，以永續韌性技術，減緩與調適都市異常氣候，以確保建築結構品質及社區防災機能及高智能商辦，協助北市建構智慧城市，作為努力發展目標。

京華城公司補充，京華城公司依都市計畫法申請容積獎勵，將來所創設的是具有綠建築鑽石級、智慧建築鑽石級、耐震標章的頂級商辦，以展現都市新風貌。

京華城之容積獎勵，源於為都市創新與貢獻而依法申請20％容積獎勵及30％容積移轉、分階段取得，而且都經北市府依法定程序審查及核准在案並已興建中。公務人員依法行政應受尊重，對於北市府所發出之公文予以斷章取義、惡意誹謗不實指摘的媒體、名嘴及政治人物，我們將依法提告，並籲請蔣市府盡速移送檢調，以正視聽。

▲「京華廣場」位於京華廣場舊址，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層。（圖／記者徐銘穗攝）
▲「京華廣場」位於京華廣場舊址，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層。（圖／記者徐銘穗攝）
京華城股份有限公司再次籲請各界擺脫政治色彩干擾，以期待的心情，見證京華廣場在未來的每一天成長、茁壯，在未來運營後引領都市創新、公益性、公共性，並帶動周邊社區活化與經濟發展，為城市做出貢獻。

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