沒有Curry的Kevin Durant超慘！最多打到季後賽次輪、二度被橫掃
NBA太陽成為首支被淘汰的球隊，三巨頭Bradley Beal、 Kevin Durant和Devin Booker聯手的第一個球季，難堪落幕，而Kevin Durant似乎已走下神壇，離開勇士後，KD離冠軍越來越遠。
記者廖聿偉/綜合報導
根據統計，Kevin Durant離開Stephen Curry後，兩度在季後賽嘗到橫掃滋味，且最遠只走到次輪，累計季後賽帶隊戰績不及5成，僅拿下13勝、18敗的成績。。
Kevin Durant離開勇士後轉戰布魯克林籃網，與Kyrie Irving和James Harden組成三巨頭，但成效不彰，之後又到太陽另起爐灶，攜手得分能力出色的Bradley Beal和Devin Booker，結局依舊悲慘。
盤點2019年Kevin Durant離開勇士後的結局，2020年因傷缺陣，2021年在次輪與公鹿鏖戰7場敗北，2022年首輪被塞爾提克橫掃，2023年在次輪不敵金塊，而本季又再度被橫掃。
太陽的未來與Kevin Durant息息相關，根據《ESPN》記者Bobby Marks報導，太陽隊三巨頭下個賽季的薪資總和將超過1.5億美元，光是3人就已經超過14支球隊的團隊薪資，但是三巨頭在季後賽表現卻遠遠低於預期，是否拆夥?也成為休季最大的話題之一。