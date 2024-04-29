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沒有Curry的Kevin Durant超慘！最多打到季後賽次輪、二度被橫掃

▲Kevin Durant再度抱團失敗，太陽慘遭橫掃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant再度抱團失敗，太陽慘遭橫掃。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA太陽成為首支被淘汰的球隊，三巨頭Bradley Beal、 Kevin Durant和Devin Booker聯手的第一個球季，難堪落幕，而Kevin Durant似乎已走下神壇，離開勇士後，KD離冠軍越來越遠。

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根據統計，Kevin Durant離開Stephen Curry後，兩度在季後賽嘗到橫掃滋味，且最遠只走到次輪，累計季後賽帶隊戰績不及5成，僅拿下13勝、18敗的成績。。

Kevin Durant離開勇士後轉戰布魯克林籃網，與Kyrie Irving和James Harden組成三巨頭，但成效不彰，之後又到太陽另起爐灶，攜手得分能力出色的Bradley Beal和Devin Booker，結局依舊悲慘。

▲鳳凰城太陽遭橫掃，Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal的「三巨頭」組合也不堪用。（圖／美聯社／達志影像）
▲鳳凰城太陽遭橫掃，Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal的「三巨頭」組合也不堪用。（圖／美聯社／達志影像）
盤點2019年Kevin Durant離開勇士後的結局，2020年因傷缺陣，2021年在次輪與公鹿鏖戰7場敗北，2022年首輪被塞爾提克橫掃，2023年在次輪不敵金塊，而本季又再度被橫掃。

太陽的未來與Kevin Durant息息相關，根據《ESPN》記者Bobby Marks報導，太陽隊三巨頭下個賽季的薪資總和將超過1.5億美元，光是3人就已經超過14支球隊的團隊薪資，但是三巨頭在季後賽表現卻遠遠低於預期，是否拆夥?也成為休季最大的話題之一。

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