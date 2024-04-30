徐巧芯爆剪音檔助大姑脫罪 律師曝三大洩密疑點：檢方有權偵辦
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦捲入詐騙洗錢案，持續延燒，週刊今（30）日爆料，徐巧芯大姑家暴另有隱情，而徐巧芯還協助公布剪輯過的錄音檔案試圖為大姑劉向婕脫身。對此，律師黃帝穎指出，徐巧芯大姑涉詐欺洗錢羈押禁見，徐巧芯竟能取得大姑錄音剪輯帶風向？全案另涉洩密罪檢方有權分案偵辦；同時，他也拋出三大洩密疑點必須查明。
記者陳佩君／台北報導
鏡週刊報導，徐巧芯的大姑劉向婕、劉夫杜秉澄及劉的友人林于倫，因替詐騙集團洗錢遭收押，徐及丈夫劉彥澧第一時間切割，強調與大姑夫妻早就沒往來，完全不知道他們犯罪。不過，林的家屬爆料，劉彥澧及劉母其實去年就知情，還透過律師要求林翻供認罪。
對此，黃帝穎提到，鏡週刊爆料，徐巧芯丈夫劉彥澧及劉母其實去年就知情，還透過律師要求林翻供認罪，並讓徐公布剪接過的錄音檔，刪除劉向婕跟其他男人曖昧、向丈夫道歉的內容，只揭露遭辱罵的部分，把她塑造成家暴受害者、被迫參與洗錢案，企圖助她脫罪。
黃帝穎指出，暫且不論詐欺洗錢案是否仍有共犯未到案，單就徐巧芯大姑羈押禁見，竟然外洩可脫罪錄音，甚至經過剪輯，徐巧芯配合持洩漏的部分錄音帶風向？
黃帝穎呼籲，三大洩密疑點必須查明，第一、是誰外洩羈押禁見詐嫌的錄音資訊？第二、是誰剪輯錄音協助主嫌脫罪？第三、為何徐巧芯拿剪輯錄音配合帶風向？他強調，全案另涉洩密罪，檢方有權分案偵辦。